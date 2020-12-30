Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Как всегда, нереальные": Зарицкая и Каминская похвастались новогодними образами

Комментариев: 1
Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая и участница дуэта НеАнгелы Слава Каминская устроили "кокетливую" фотосессию возле новогодней елки.
"Как всегда, нереальные": Зарицкая и Каминская похвастались новогодними образами
"Как всегда, нереальные": Зарицкая и Каминская похвастались новогодними образами
instagram.com/kazka.band

Вокалистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая поделилась с поклонницами отличной новостью. Звезда выпустила новый выпуск своего влога KAZKA Beauty Vlog. В ролике Саша показала вариант новогоднего макияжа, который, по ее словам, должен пережить кооператив и праздничную вечеринку.

Читай также: Джамала перепела знаменитый новогодний хит

Гостьей нового выпуска стала участница дуэта НеАнгелы Слава Каминская. Певицы поделились секретами идеального мейкапа, а также обсудили смешные истории, которые с ними случались зимой.

Результатами бьюти-экспериментов Зарицкая поделилась на официальной странице KAZKA в Инстаграм. На свежем фото Александра предстала в темно-зеленом наряде, которое оголило ее плечи с татуировками. Свой образ она дополнила жемчужными бусами. Для праздничного макияжа девушка выбрала светлую помаду и серые тени с блестками.

Читай также: Деми Ловато засветила все свои растяжки на фото в купальнике

Слава Каминская появилась в кадре в свитере красного цвета. На ее лице можно увидеть яркую красную помаду, коричневые тени и черные стрелки на глазах. Обе артистки кокетливо позировали на фоне новогодней елки.

Зарицкая и Каминская похвастались новогодними образами
Зарицкая и Каминская похвастались новогодними образами
instagram.com/kazka.band

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Слава Каминская, Александра Зарицкая, KAZKA, НеАнгелы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  30.12.2020, 14:20
Оценка:  0
гость
Рабытныци е..б...и...о...м..а..т..ь на ...х....у....й
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь