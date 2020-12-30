Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая и участница дуэта НеАнгелы Слава Каминская устроили "кокетливую" фотосессию возле новогодней елки.

"Как всегда, нереальные": Зарицкая и Каминская похвастались новогодними образами instagram.com/kazka.band

Вокалистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая поделилась с поклонницами отличной новостью. Звезда выпустила новый выпуск своего влога KAZKA Beauty Vlog. В ролике Саша показала вариант новогоднего макияжа, который, по ее словам, должен пережить кооператив и праздничную вечеринку.

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Гостьей нового выпуска стала участница дуэта НеАнгелы Слава Каминская. Певицы поделились секретами идеального мейкапа, а также обсудили смешные истории, которые с ними случались зимой.

Результатами бьюти-экспериментов Зарицкая поделилась на официальной странице KAZKA в Инстаграм. На свежем фото Александра предстала в темно-зеленом наряде, которое оголило ее плечи с татуировками. Свой образ она дополнила жемчужными бусами. Для праздничного макияжа девушка выбрала светлую помаду и серые тени с блестками.

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Слава Каминская появилась в кадре в свитере красного цвета. На ее лице можно увидеть яркую красную помаду, коричневые тени и черные стрелки на глазах. Обе артистки кокетливо позировали на фоне новогодней елки.

Зарицкая и Каминская похвастались новогодними образами instagram.com/kazka.band

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