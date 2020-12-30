Украинская певица Оля Полякова шокировала зрителей откровенным нарядом.

Оля Полякова обескуражила вываливающимся бюстом в мини-платье instagram.com/polyakovamusic

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Популярная исполнительница Оля Полякова засветилась на официальной страничке «Дизель Шоу» в Инстаграм. На кадрах знаменитость предстала в серебристом платье с бахромой, и поздравила зрителей с наступающими праздниками. Однако взгляд приковывает мега откровенное декольте артистки, из которого грудь, казалось бы, вот-вот может «выпрыгнуть». Соблазнительный образ Оля дополнила распущенными волнистыми волосами и ярким макияжем.

В видеоролике Полякова обратилась к украинцам со следующими словами:

“Дорогие мои, всех с Новым годом поздравляю, желаю, прежде всего, крепкого здоровья и пусть корона в нашей стране будет только у меня на голове!“

Поклонники не смогли прокомментировать вызывающий образ звезды:

«Она что голая петь будет?» «Топчик❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍». «Да лучше пусть Вика поет,она очень талантливая и очень красива. А Полякова,.....это в прошлом».

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