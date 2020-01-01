Джамала перепела знаменитый новогодний хит

Певица Джамала презентовала кавер-версию песни "This Christmas" Донни Хатауэя.

Украинская певица Джамала, которая в 2016 году принесла нашей стране победу на “Евровидении“, выпустила новый кавер. Накануне праздников артистка решила перепеть хит “This Christmas“ американского артиста Донни Хатауэя.

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На своей странице в Инстаграм Джамала опубликовала яркое видео, где она в блестящем наряде с оголенными плечами исполняет песню в компании финалиста “Голосу країни“, певца LAUD и музыкантов из Jamalaband.

“Це обов’язково буде особливий рік, як і співається у цій пісні! Ми дуже в це віримо!“, - подписала ролик звезда.

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