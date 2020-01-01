Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Джамала перепела знаменитый новогодний хит

Комментариев: 0
Певица Джамала презентовала кавер-версию песни "This Christmas" Донни Хатауэя.
Джамала перепела знаменитый новогодний хит
Джамала перепела знаменитый новогодний хит
instagram.com/jamalajaaa

Украинская певица Джамала, которая в 2016 году принесла нашей стране победу на “Евровидении“, выпустила новый кавер. Накануне праздников артистка решила перепеть хит “This Christmas“ американского артиста Донни Хатауэя.

Читай также: Фронтмен группы DZIDZIO впервые признался, почему скрывал жену от публики

На своей странице в Инстаграм Джамала опубликовала яркое видео, где она в блестящем наряде с оголенными плечами исполняет песню в компании финалиста “Голосу країни“, певца LAUD и музыкантов из Jamalaband.

“Це обов’язково буде особливий рік, як і співається у цій пісні! Ми дуже в це віримо!“, - подписала ролик звезда.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Джамала
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь