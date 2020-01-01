«Бедный твой муж»: MARUV засветила пышные формы в сексуальном наряде
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Популярная исполнительница MARUV на своей странице в Инстаграм опубликовала сексуальные фото. На кадрах знаменитость позирует в красном боди и чулках такого же цвета на фоне елки. Откровенный наряд подчеркивает аппетитные формы артистки, выделяя пышную грудь. Соблазнительный образ MARUV дополнила перчатками, новогодней шапочкой, ярким макияжем и париком с красными волосами.
Стоит отметить, что звезда часто радует своих фолловеров эпатажными образами, демонстрируя оголенные части тела.
На этот раз снимок вызвал восторг не у всех поклонников, некоторые фанаты осудили MARUV за столь откровенные кадры:
«БЕДНЫЙ ТВОЙ МУЖ, ЧТО ВИДИТ ВСЕ ЭТО 😑».
«😍🔥красотка нереальная! Аня вы сияющий бриллиант среди окружающей обыденности и пресности🌟💎».
«Банально и безвкусно. Марув уже не та!»
«Порно журнал – ваше все».
«Ты когда-нибудь сможешь одеваться? Или у вас одежды нет?»
«Если бы еще было, что показать, а так обычная амеба».
«Выглядишь потрясающе».
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