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Слава Каминская призналась, что подарит возлюбленному на Новый год

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Украинская певица Слава Каминская рассказала о личной жизни в преддверии Нового года.

Слава Каминская призналась, что подарит возлюбленному на Новый год
Слава Каминская призналась, что подарит возлюбленному на Новый год
instagram.com/babaslavka

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Популярная исполнительница Слава Каминская несмотря на развод с бывшим мужем, смогла сохранить с ним теплые отношения. Более того, артистка успела обрести новую любовь. Однако имя избранника звезда не афиширует. А на недавнем выпуске шоу «Дети против звезд» она поделилась секретом, какой подарок приготовила для своего парня на Новый год:

«Любимому, по давней девичьей традиции, подарю красивую артистку под бой курантов, –  улыбается она. – Себе под елочку заказала целый wish-list на ватмане (смеется). Чего там только нет, главное, не перепутать габариты. А вот детям, если честно, еще не придумала. У них тоже есть лист желаний, мне остается только определиться с приоритетностью. Леон обожает книги, всякие познавательные штуки, ну и что-то для активного спорта. Лаурке нужно что-то девчачье: она обожает косметику и всегда первая в очереди, чтобы сделать маме макияж. Возможно, будем «работать» в этом направлении».

Также Слава призналась, что подготовку к Новому году всегда начинает заранее:

«Главная семейная традиция – наряжать елку вместе с детьми. В этом году у детей двойной ритуал: на папиной локации и у нас дома, – рассказывает она. – Леон и Лаура родились в декабре, поэтому декор квартиры начинается заранее. У нас всегда много шаров, лент, к этому добавляем гирлянды и елку – Сhristmas mood готов. Собственное праздничное настроение я создаю на шопинге – когда выбираю подарки для родных и близких. Обожаю это дело!»

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Slevin47    30.12.2020, 12:25
Оценка:  0
Slevin47
Пусть немного своё очко подштопает, что бы любимый весь туда не провалился случайно
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