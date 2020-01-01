Финалист «Холостячки» Алексей Тригубенко рассказал о личной жизни после шоу

Участник проекта «Холостячка» Алексей Тригубенко поделился с подписчиками подробностями личной жизни.

Алексей Тригубенко рассказал о личной жизни после шоу instagram.com/aleksey_trygubenko

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31-летний бизнесмен Алексей Тригубенко на своей странице в Инстаграм опубликовал фото с ведущим шоу «Холостячка» Григорием Решетником. Под публикацией мужчина рассказал о том, как складывается его личная жизнь после окончания проекта. По словам Алексея, в его окружении появилось много женщин, которые желают построить с ним отношения:

«После проекта мне казалось, что я не смогу никому понравится. Ведь я не творческий и скучный. Но, как оказалось, есть много женщин, которым нравятся такие, как я».

Также Тригубенко уверен, что благодаря реалити к нему пришло осознание важных вещей, ведь теперь он начал жить «по максимуму»:

«Я благодарен проекту «Холостячка» за то, что именно в телевизионном реалити смог сместить акценты в нужном направлении, которые меняют мою жизнь к лучшему!»

А вот Григорий Решетник выразил Алексею слова поддержки, прокомментировав его пост:

«Девушки, крепитесь и держите себя в руках! Потому что перед чарами и интеллектом Алексея устоять невозможно!»

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