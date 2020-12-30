Вот это формы: 54-летняя Сальма Хайек показала свою фигуру в бикини

Американская актриса Сальма Хайек поделилась с подписчиками пикантным снимком.

54-летняя Сальма Хайек показала свою фигуру в бикини instagram.com/salmahayek

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Популярная актриса Сальма Хайек на своей странице в Инстаграм опубликовала сексуальное фото. На кадре знаменитость позирует в открытом розовом купальнике, которые оголяет пышную грудь артистки и плоский животик. Пляжный образ звезда дополнила накидкой, солнцезащитными очками и шляпой.

Несмотря на то, что високосный год запомнится многим, как самый тяжелый период в жизни, Сальма нашла за что можно поблагодарить уходящий год. Об этом она написала под публикацией:

«Последние дни 2020 года. Никогда я еще не была так благодарна за то, что здорова и нахожусь в полном контакте с природой».

Поклонники восхитились внешним видом Сальмы, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Выглядите просто потрясающе!»



«Эпическая красавица!»



«Возраст над ней не властен».

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