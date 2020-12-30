Фронтмен группы DZIDZIO впервые признался, почему скрывал жену от публики

Лидер группы DZIDZIO Михаил Хома рассказал об отношениях со своей супругой, певицей SLAVIA.

Известный украинский музыкант Михаил Хома, который является вокалистом группы DZIDZIO, принял участие в программе “Слава+“, что выходит на YouTube-канале Люкс ФМ.

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Во время беседы ведущий Слава Демин поинтересовался у 37-летнего артиста, почему он так долго не показывал публике свою жену, певицу SLAVIA (настоящее имя Ярослава Притула). На что Михаил ответил, что ему приходилось даже себя скрывать длительное время.

“Та я взагалі приховува себе. Мені нав’язували говорити то, що не є насправді…Була дівчинка-піарниця і Кузьма наполягав, щоб я казав, що мені 70 років. Я вже так забрехався по самі вуха і втратив себе. Потім зрозумів, що треба говорити правду“, - поделился Дзидзьо.

Кроме того, певец рассказал, как отреагировал на то, что его супруга решила начать сольную карьеру и выпустила нашумевший хит “Я тобі не мамка“.

“Я поставився з повагою, що нарешті хтось почав займатися собою. Всі чекали, що це я мав щось робити. Спочатку думав, що “я тобі не мамка“ то в мій город. А потім нормально поставився. Сказав, що кожні два місяці має нова пісня. Тоді буде результат“, -признался Хома.

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