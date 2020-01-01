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Бабушкин наряд: Тина Кароль поразила фанатов странным образом

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Украинская певица Тина Кароль поделилась с подписчиками новогодним снимком.

Тина Кароль поразила фанатов странным образом
Тина Кароль поразила фанатов странным образом
instagram.com/tinakarol_fann

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Известная исполнительница Тина Кароль пользуется невероятной популярностью не только среди зрелы женщин, но и молодежи. Армия поклонников создает в социальных сетях фан-страницы артистки, где публикуют ее редкие снимки. На одном из фан-аккаунов Тины Кароль появился снимок, где знаменитость позирует на фоне новогодней елки в строгом клетчатом костюме. Сдержанный наряд состоит из пиджака и длинной юбки, которая закрывает ноги артистки. Свой образ Тина дополнила ярким макияжем, с акцентом на красные губы, и легкими локонами на волосах.

Под фото автор публикации провел опрос среди фолловеров, чтобы узнать, кто уже нарядил новогоднюю елку:

«Ну что, до нового года осталось 4 дня . Вы уже нарядили ёлочку?🎄»

Поклонникам понравился строгий наряд Кароль, и они осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Чарівна жінка!!!❤❤❤❤❤».

«Скромность украшает человека, имею ввиду в одежде!»

«Тіночка, ви чарівна у любому наряді».

«Тіна дуже гарна ! ❤️❤️❤️»

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Источник: ivonа bigmir)net

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