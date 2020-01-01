Дочь популярной певицы Маша Полякова поделилась с подписчиками легким способом заработка.

15-летняя дочь Поляковой раздает деньги мамы незнакомцам instagram.com/mashapolyakova

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Звездная дочь Маша Полякова на своей странице в Инстаграм, в разделе Stories, опубликовала видео, где рассказала, как легко можно разбогатеть. 15-летняя девочка решила сходить с друзьями в кинотеатр и заодно рассказать о конкурсе. По словам знаменитости, чтобы получить денежный приз нужно подписаться на ее знакомую и саму Машу:

«Пока сижу в кинотеатре, хочу вам кое-кого посоветовать. Есть один очень классный блогер, каждый день публикует различные штуки, чтобы вы приготовили что-то к новогоднему столу, и вообще много чего полезного. Кстати, у нее сейчас в истории проходит розыгрыш вместе со мной, потому переходите. Все, что вам нужно сделать, это просто подписаться, чтобы выиграть денежный приз. Поэтому подписывайтесь, а я пошла смотреть кино».

Стоит отметить, что старшую дочь Поляковой фолловеры не только часто сравнивают с успешной мамой, но и критикуют за любую мелочь. Однако девочка продолжает транслировать свою жизнь на многотысячную аудиторию, иногда провоцируя фанатов пикантными снимками.

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