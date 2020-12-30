«Помолодела»: Наталья Могилевская восхитила своим внешним видом

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась с подписчиками милыми снимками.

Наталья Могилевская восхитила своим внешним видом instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Популярная исполнительница Наталья Могилевская на своей странице в Инстаграм опубликовала серию фото. На кадрах знаменитость предстала в достаточно простом образе: свитере и джинсах. Стильный облик артистка дополнила ярким макияжем, распущенными волосами и украшениями на шее.

Под публикацией Наталья поинтересовалась у фолловеров, кто из артистов будет выступать на всех новогодних концертах страны:

«Свет мой зеркальце, скажи, какой артист в этом году будет на всех Огоньках Страны?💥❤️❗️❗️❗️

Кто угадает где- получит в подарок куртку с надписью Натусик из нашего клипа!!!!»

Поклонники в один голос заявили, что самой желанной гостью новогодних огоньков стала Наталья. А ее простой образ вызвал настоящий восторг у фанатов, которые осыпали ее комплиментами:

«Идеальный образ». «Красотка!» «Самая лучшая, обаятельная!» «Такая красивая». «Какая шикарная». «Вы обалденная! Выглядите на 5». «Похорошела, помолодела».

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