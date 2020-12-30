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«Помолодела»: Наталья Могилевская восхитила своим внешним видом

Комментариев: 1
Украинская певица Наталья Могилевская поделилась с подписчиками милыми снимками.

Наталья Могилевская восхитила своим внешним видом
Наталья Могилевская восхитила своим внешним видом
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Популярная исполнительница Наталья Могилевская на своей странице в Инстаграм опубликовала серию фото. На кадрах знаменитость предстала в достаточно простом образе: свитере и джинсах. Стильный облик артистка дополнила ярким макияжем, распущенными волосами и украшениями на шее.

Под публикацией Наталья поинтересовалась у фолловеров, кто из артистов будет выступать на всех новогодних концертах страны:

«Свет мой зеркальце, скажи, какой артист в этом году будет на всех Огоньках Страны?💥❤️❗️❗️❗️
Кто угадает где- получит в подарок куртку с надписью Натусик из нашего клипа!!!!»

Поклонники в один голос заявили, что самой желанной гостью новогодних огоньков стала Наталья. А ее простой образ вызвал настоящий восторг у фанатов, которые осыпали ее комплиментами:

«Идеальный образ».

«Красотка!»

«Самая лучшая, обаятельная!»

«Такая красивая».

«Какая шикарная».

«Вы обалденная! Выглядите на 5».

«Похорошела, помолодела».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  30.12.2020, 09:23
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гость
Наташа иди на х...у....й
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