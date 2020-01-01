Это уже слишком: Анна Седокова разделась в лифте
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Популярная исполнительница Анна Седокова на своей странице в Инстаграм опубликовала неординарный видеоролик. На кадрах знаменитость продемонстрировала различные образы в лифте. С каждым открытием дверей лифта наряд на артистке становился другим: звезда показала аппетитные ножки в черном боди, пышную грудь в блестящем платье и обескуражила своей дерзостью в черном плаще. Эффектные облики Анна дополняла различными аксессуарами и стильными прическами.
Седокова активно транслирует свою жизнь в социальных сетях, из-за чего вызывает массу обсуждений. Недавно девушка призналась, что волна негатива со стороны фолловеров вогнала ее в депрессию.
Поклонники восхитились внешним видом Анны, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Огненные образы».
«Вы невероятная!»
«Красотка».
«Сногсшибательная».
«Прекрасная».
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