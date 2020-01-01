Алена Шоптенко встретила Новый год за кулисами в плавках

Известный хореограф Алена Шоптенко рассказала о самой необычной Новогодней ночи.

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Жизнь артиста в Новогодние праздники бурлит. Это сейчас, в связи с карантином, поспокойнее, а обычно – куча концертов и корпоративов. Но от курьезов никто не застрахован. Известный украинский хореограф и танцовщица Алена Шоптенко во время сьемок шоу «Где логика?» (Новый канал) поделилась историей о своей самой необычной встрече Нового года.

Много лет назад, когда еще работал наш с Димой Дикусаром балет «КИТЧ», мы выступали в Новогоднюю ночь. Я помню, что концерт проходил в каком-то очень крутом столичном клубе, – рассказала Алена Шоптенко Новому каналу. – Один из номеров у нас был чисто женский. Получилось так, что он шел встык с другой постановкой, плюс, еще программа задерживалась. И вот мы оттанцевали один номер, а потом пять девочек, и я в том числе, должны были очень быстро по очереди переодеться для следующего танца. Но как раз в этот момент начался бой курантов. Я очень хорошо помню, как все успели переодеться и выйти на сцену, а я последняя стояла за кулисами в танцевальных плавках и корсете (элемент костюма). Замерла в таком виде, встретила Новый год, загадала желание и начала переодеваться дальше. Ну, представьте себе картину – на сцене стоят яркие девушки в красивых платьях с зажженными бенгальскими огнями, поют Happy New Year, у всех счастье и веселье, а я стою за кулисами в плавках.

Зато есть что вспомнить, как говорится. Необычные эмоции запоминаются на всю жизнь. А что нас ждет впереди... Уже в начале этой весны Новый канал покажет грандиозную премьеру – интеллектуально-развлекательное шоу «Где логика?»

В каждом выпуске сразятся известные мужчины и женщины. А руководить всем процессом будет ведущий Сергей Притула. Не пропустите эти горячие противостояния логики и готовьтесь попробовать свои силы!

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