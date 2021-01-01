Камалия прокомментировала свой визит в онкоцентр
Этот год оказался непростым для многих людей. В семье звезды Камалии тоже не обошлось без осложнений. Практически всех поклонников звезды, а также ее коллег по сцене удивила геолокация – национальный институт рака, когда 20 ноября Камалия опубликовала в Facebook пост:
«Я родилась в рубашке, и у меня очень сильный ангел хранитель, который ведет меня за руку и не отпускает ее! Спасибо Господу Богу за него! Никогда не перестану благодарить! Спасибо, что все вовремя! Жизнь прекрасна!».
«Я сейчас не готова на эту тему общаться, – сказала певица в интервью для канала «Украина». – Все хорошо. Все живы и здоровы. Я позже дам интервью отдельно по этому поводу».
«Единственное, что я хочу сказать: обязательно следите за своим здоровьем, – поделилась героиня программы «Зірковий шлях». – Потому что даже в онкологии большая разница – на каких стадиях человек проходит лечение».
Камалия пока не раскрывает причину своего визита, но обратилась в программе «Зірковий шлях» ко всем женщинам с очень важным заявлением.
«Если вас что-то тревожит, если появились какие-то сомнения – не откладывайте визит к врачу, – посоветовала певица в интервью для канала «Украина». – Не бойтесь и обязательно обратитесь к специалисту».
Смотрите «Зірковий шлях» в 9:30 в эфире канала «Украина».
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