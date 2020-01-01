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"Ее первый снег": Alyosha показала милые фото с прогулки с 4-месячной дочерью

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Певица Alyosha поделилась архивными кадрами, где ее 4-месячная дочь Мария впервые увидела снег.
"Ее первый снег": Alyosha показала милые фото с прогулки с 4-месячной дочерью
"Ее первый снег": Alyosha показала милые фото с прогулки с 4-месячной дочерью
instagram.com/alyoshasinger

Участница “Евровидения 2010“, украинская певица Alyosha, которая замужем за лидером группы “Антитела“ Тарасом Тополей, поделилась новыми снимками с дочерью Марией.

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На этот раз 34-летняя исполнительница решила показать архивные кадры из прогулки по Киеву на прошлой неделе. Тогда 4-месячная малышка впервые увидела снег.

На фото звездная мама в теплом спортивном костюме серого цвета, фиолетовой курточке и красных ботинках. Alyosha стояла возле бежевой детской коляски, в которой лежала маленькая Маша.

“Іноді дівчатка виходять на прогулянку лише вдвох. Щоб відпочити від наших енергійних хлопців. Застали з Марічкою її перший сніг, тепер чекаємо на Новий рік сніжного дива!🎄❄️☃️“, - поделилась певица.

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Теги: Alyosha
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Источник: ivonа bigmir)net

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