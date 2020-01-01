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Звездная пара Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко очаровала Сеть нежным фото

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Дмитрий Комаров опубликовал снимок, где его целует молодая супруга Александра Кучеренко.
Звездная пара Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко очаровала Сеть нежным фото
Звездная пара Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко очаровала Сеть нежным фото
instagram.com/komarovmir

Звезда программы “Мир наизнанку“, путешественник и журналист Дмитрий Комаров очаровал поклонников новой фотографией с молодой женой, обладательницей титула “Мисс Украина-2016“ и ведущей программы “Зірковий спорт“ Александрой Кучеренко.

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На своей странице в Инстаграм Комаров опубликовал селфи, где возлюбленная нежно целует его в щеку. На свежем снимке ведущий появился в зимней куртке красного цвета и полосатой шапке, а Александра позировала на камеру в бежевой шапке, сером свитере и темно-сиреневой куртке.

“Где бы я ни был, мы всегда вместе. С любимыми важно быть на связи. Хоть в Папуа, хоть в лесу под Киевом“, - подписал кадр Дмитрий.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко очаровали Сеть нежным фото
Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко очаровали Сеть нежным фото
instagram.com/komarovmir

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Теги: Дмитрий Комаров, Александра Кучеренко
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Источник: ivonа bigmir)net

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