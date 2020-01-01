Что посмотреть на Новый год 2021: Праздничная подборка от Илоны Гвоздевой
Спецтема: Новый год 2021
Победительница "Танцев со звездами 2018" Илона Гвоздева составила ТОП-10 новогодних фильмов.
Победительница второго обновленного сезона популярного шоу “Танцы со звездами“ Илона Гвоздева продолжает радовать поклонников свежими публикациями на новогоднюю тематику.
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Ранее танцовщица разместила в Сети ТОП-5 идеальных подарков для мужчины на Новый год. Теперь же знаменитость решила обнародовать список из десяти своих самых любимых новогодних фильмов и тем самым подсказать фанам, что можно посмотреть во время праздников.
Подборка фильмов на Новый год 2021 от Илоны Гвоздевой:
- 1. “Рождественская история“ - мультфильм Роберта Земекиса, экранизация повести Чарльза Диккенса. Мультфильм не оставит равнодушным ни ребёнка ни взрослого.
- 2. “Один дома“ (все сезоны) - невероятная семейная комедия об известном мальчишке Кевине, который остался дома сам. Фильм моего детства, знаю его наизусть и все равно каждый раз смотрю как дитё.
- 3. 101 Далматинец - комедия для всей семьи про милых пятнистых собачек. Снятый по повести Доди Смит. Для любителей животных очень классный мультик и фильм тоже есть.
- 4. “Отпуск по обмену“ - невероятная романтическая история двух успешных и в то же время одиноких женщин в канун Нового года, которые решили на время Праздников поменяться местами жительства, что случилось с ними, обязательно посмотрите☝️. Девочки, этот фильм для нас, берём мороженое, сливки, сладости, плед и салфетки, чтоб слёзы вытирать.
- 5. “Пока ты спал“ - ещё одна романтическая история о том как одинокая Люси мечтала об одном мужчине, а полюбила другого. Вот так бывает, а главное смотрите в конце! Отличная идея для тех мужчин, которые хотят под Новый год сделать предложение руки и сердца, но не знают как.
- 6. “Плохие мамочки 2“ - отличный фильм для новогоднего девичника, точно будет что обсудить!💃🏽
- 7. “Холодное сердце“ - приключения, классика жанра, добро побеждает зло.
- 8. “Балто“ - м/ф история про отважного пса с огромным сердцем, наполовину Лайка, наполовину волк. Или фильм “Того“ - альтернатива, до слез.
- 9. “Любите Куперов“ - отличная семейная комедия, история одной большой семьи.
- 10. “Рождество с неудачниками“ - история семьи, которая перестала верить в магию Рождества, но неожиданный приезд дочери на праздники перевернул все вверх дном.
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