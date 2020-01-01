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Сексуальная домохозяйка: Катя Осадчая показала, чем угощает гостей

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Украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась с подписчиками милым снимком.

Катя Осадчая показала, чем угощает гостей
Катя Осадчая показала, чем угощает гостей
instagram.com/kosadcha

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Популярная телезвезда Катя Осадчая на своей странице в Инстаграм опубликовала домашнее фото. На кадре знаменитость предстала в летящем платье в украинском стиле с глубоким декольте и с деликатесами собственного приготовления в руках. Волосы Катя собрала сзади, а лицо решила не перегружать косметикой, продемонстрировав естественную красоту. В руках Осадчая держит огромное блюдо, на котором лежит аппетитная утка с картошкой.

Под публикацией звезда призналась, что боится поправиться за период праздников:

«Перші святкові застілля 😇 а тепер треба винайти терміново рецепт, як їсти і не гладшати 😊».

Поклонники восхитились кулинарными способностями Кати, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Хозяюшка!!!👍👍👍».

«Неймовірна сукня❤️🌷».

«Неймовірна красуня 😍 і яка чарівна атмосфера».

«Яка гарнюня».

«Шикарно!»

«Вы такая красивая без макияжа».

«Вы красивая хозяюшка! Платье фантастическое и блюдо смотрится очень аппетитно».

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Источник: ivonа bigmir)net

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