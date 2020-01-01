Сексуальная домохозяйка: Катя Осадчая показала, чем угощает гостей

Украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась с подписчиками милым снимком.

Катя Осадчая показала, чем угощает гостей instagram.com/kosadcha

Читай также: Мишель Андраде засветила свое аппетитное тело в нижнем белье

Популярная телезвезда Катя Осадчая на своей странице в Инстаграм опубликовала домашнее фото. На кадре знаменитость предстала в летящем платье в украинском стиле с глубоким декольте и с деликатесами собственного приготовления в руках. Волосы Катя собрала сзади, а лицо решила не перегружать косметикой, продемонстрировав естественную красоту. В руках Осадчая держит огромное блюдо, на котором лежит аппетитная утка с картошкой.

Под публикацией звезда призналась, что боится поправиться за период праздников:

«Перші святкові застілля 😇 а тепер треба винайти терміново рецепт, як їсти і не гладшати 😊».

Поклонники восхитились кулинарными способностями Кати, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Хозяюшка!!!👍👍👍». «Неймовірна сукня❤️🌷». «Неймовірна красуня 😍 і яка чарівна атмосфера». «Яка гарнюня». «Шикарно!» «Вы такая красивая без макияжа». «Вы красивая хозяюшка! Платье фантастическое и блюдо смотрится очень аппетитно».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.