Сексуальная домохозяйка: Катя Осадчая показала, чем угощает гостей
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Популярная телезвезда Катя Осадчая на своей странице в Инстаграм опубликовала домашнее фото. На кадре знаменитость предстала в летящем платье в украинском стиле с глубоким декольте и с деликатесами собственного приготовления в руках. Волосы Катя собрала сзади, а лицо решила не перегружать косметикой, продемонстрировав естественную красоту. В руках Осадчая держит огромное блюдо, на котором лежит аппетитная утка с картошкой.
Под публикацией звезда призналась, что боится поправиться за период праздников:
«Перші святкові застілля 😇 а тепер треба винайти терміново рецепт, як їсти і не гладшати 😊».
Поклонники восхитились кулинарными способностями Кати, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Хозяюшка!!!👍👍👍».
«Неймовірна сукня❤️🌷».
«Неймовірна красуня 😍 і яка чарівна атмосфера».
«Яка гарнюня».
«Шикарно!»
«Вы такая красивая без макияжа».
«Вы красивая хозяюшка! Платье фантастическое и блюдо смотрится очень аппетитно».
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