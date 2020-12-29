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39-летняя Бритни Спирс в экстремальном мини станцевала перед фанатами

Комментариев: 1
Американская певица Бритни Спирс поделилась с подписчиками пикантным видео.

39-летняя Бритни Спирс в экстремальном мини станцевала перед фанатами
39-летняя Бритни Спирс в экстремальном мини станцевала перед фанатами
instagram.com/britneyspears

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Популярная исполнительница Бритни Спирс на своей странице в Инстаграм опубликовала видеоролик, где зажигательно танцует. На кадрах знаменитость ритмично двигается под свою любимую песню. Для танцев звезда надела короткий трикотажный топ и черные мини-шорты. Открытый наряд продемонстрировал стройную фигуру артистки. А распущенные волосы, яркий макияж глаз и чокер на шее придали образу взбалмошности.

Под публикацией Бритни поблагодарила фанатов за поддержку:

“Хорошо ... я фанат этой песни ... Вы, наверное, можете сказать, потому что я уже танцевала под нее раньше!!!! Как вы все знаете .... 2020 был тяжелым для всех нас ... Спасибо моим замечательным фанатам, которые предоставили мне такую ​​поддержку !!!! я вам благодарна!!!! Кто знает ... со всем этим временем на карантине я могла бы даже стать врачом».

Поклонники обеспокоились внешним видом Бритни, и спросили о ее самочувствии в комментариях:

«Я надеюсь, что с тобой все хорошо».

«Выглядишь странно!»

«Бритни, ты как? Тебе плохо?»

«Надеюсь тебе уже лучше».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  29.12.2020, 13:31
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гость
Да уж бритни уже не та
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