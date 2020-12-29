«Изумительная чушь»: Ольгу Фреймут раскритиковали за очередной совет

Украинская журналистка Ольга Фреймут поделилась с подписчиками поучительным видео.

Ольгу Фреймут раскритиковали за очередной совет instagram.com/freimutolia

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Популярная телеведущая Ольга Фреймут на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На кадре знаменитость запечатлена в белой рубашке, сидя за столом, с распущенными волосами и минимумом косметики на лице. В постоянной рубрике «Этикет с Фреймут» телезвезда рассказала фолловерам, что нельзя вымачивать остатки еды хлебом:

«Чи можна хлібом вимочувати залишки їжі? Ні. Їмо лише те, що їсться приборами».

Несмотря на то, что многие звезды шоу-бизнеса пародируют Ольгу за очевидные советы, которыми она делится в социальных сетях, Фреймут продолжает поучать своих фанатов.

Поклонники раскритиковали Ольгу за ее совет, и выразили свое недовольство в комментариях:

«Всегда ели так, а теперь нельзя? Кому нужен это китикет, то есть этикет?» «Ну блин, для кого этот совет?» «Какая изумительная чушь». «Что она несет?»

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