«Изумительная чушь»: Ольгу Фреймут раскритиковали за очередной совет
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Популярная телеведущая Ольга Фреймут на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На кадре знаменитость запечатлена в белой рубашке, сидя за столом, с распущенными волосами и минимумом косметики на лице. В постоянной рубрике «Этикет с Фреймут» телезвезда рассказала фолловерам, что нельзя вымачивать остатки еды хлебом:
«Чи можна хлібом вимочувати залишки їжі? Ні. Їмо лише те, що їсться приборами».
Несмотря на то, что многие звезды шоу-бизнеса пародируют Ольгу за очевидные советы, которыми она делится в социальных сетях, Фреймут продолжает поучать своих фанатов.
Поклонники раскритиковали Ольгу за ее совет, и выразили свое недовольство в комментариях:
«Всегда ели так, а теперь нельзя? Кому нужен это китикет, то есть этикет?»
«Ну блин, для кого этот совет?»
«Какая изумительная чушь».
«Что она несет?»
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