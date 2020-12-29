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«Изумительная чушь»: Ольгу Фреймут раскритиковали за очередной совет

Комментариев: 1
Украинская журналистка Ольга Фреймут поделилась с подписчиками поучительным видео.

Ольгу Фреймут раскритиковали за очередной совет
Ольгу Фреймут раскритиковали за очередной совет
instagram.com/freimutolia

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Популярная телеведущая Ольга Фреймут на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На кадре знаменитость запечатлена в белой рубашке, сидя за столом, с распущенными волосами и минимумом косметики на лице. В постоянной рубрике «Этикет с Фреймут» телезвезда рассказала фолловерам, что нельзя вымачивать остатки еды хлебом:

«Чи можна хлібом вимочувати залишки їжі? Ні. Їмо лише те, що їсться приборами».

Несмотря на то, что многие звезды шоу-бизнеса пародируют Ольгу за очевидные советы, которыми она делится в социальных сетях, Фреймут продолжает поучать своих фанатов.

Поклонники раскритиковали Ольгу за ее совет, и выразили свое недовольство в комментариях:

«Всегда ели так, а теперь нельзя? Кому нужен это китикет, то есть этикет?»

«Ну блин, для кого этот совет?»

«Какая изумительная чушь».

«Что она несет?»

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  29.12.2020, 12:32
Оценка:  0
гость
А раньше она слизывала, и всего за 50 баксов!
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