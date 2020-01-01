Слишком откровенно: Злата Огневич показала свою сексуальность в обтягивающем платье

Украинская певица Злата Огневич поделилась с подписчиками пикантными снимками.

Злата Огневич показала свою сексуальность в обтягивающем платье instagram.com/zlata.ognevich

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Популярная исполнительница Злата Огневич на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку откровенных фото. На кадрах знаменитость предстала в черном обтягивающем платье и босоножках на каблуке такого же цвета, сидя в кресле. Силуэтный наряд на тонких бретелях подчеркнул стройную фигуру артистки. Эффектный образ Злата дополнила выразительным макияжем и локонами на волосах.

Под публикацией Огневич призналась, что в 2021 году планирует сделать ремонт мечты в своей квартире:

«Одним из главных изменений следующего года станет... ремонт! Я уже давно мечтаю о белом скандинавском минимализме 💭. Начну готовиться уже сейчас и для начала- выброшу все забытые, ненужные вещи. Это доставляет мне нереальное удовольствие, тем более, в конце года их будет, ой, как много 👻💭».

Поклонникам понравился внешний вид Златы, и они рассыпались в комплиментах:

«Просто богиня». «Красивая». «Златочка, ты просто очаровываешь». «Супер!» «Шикарное фото». «Образ прекрасен».

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