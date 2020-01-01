Слишком откровенно: Злата Огневич показала свою сексуальность в обтягивающем платье
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Популярная исполнительница Злата Огневич на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку откровенных фото. На кадрах знаменитость предстала в черном обтягивающем платье и босоножках на каблуке такого же цвета, сидя в кресле. Силуэтный наряд на тонких бретелях подчеркнул стройную фигуру артистки. Эффектный образ Злата дополнила выразительным макияжем и локонами на волосах.
Под публикацией Огневич призналась, что в 2021 году планирует сделать ремонт мечты в своей квартире:
«Одним из главных изменений следующего года станет... ремонт! Я уже давно мечтаю о белом скандинавском минимализме 💭. Начну готовиться уже сейчас и для начала- выброшу все забытые, ненужные вещи. Это доставляет мне нереальное удовольствие, тем более, в конце года их будет, ой, как много 👻💭».
Поклонникам понравился внешний вид Златы, и они рассыпались в комплиментах:
«Просто богиня».
«Красивая».
«Златочка, ты просто очаровываешь».
«Супер!»
«Шикарное фото».
«Образ прекрасен».
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