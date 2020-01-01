«Идет быть мамочкой»: Алина Гросу засветилась с ребенком на руках
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Популярная исполнительница Алина Гросу на своей странице в Инстаграм опубликовала милые снимки. На кадрах знаменитость позирует с маленькой девочкой на руках, сидя на полу. Артистка выглядит максимально естественно, ведь ее лицо не перегружено косметикой, что позволяет рассмотреть природную красоту молодой звезды. Алина предстала в красном длинном платье в белый горошек, а блондинистые волосы распустила.
Оказывается, на фото Гросу запечатлена со своей крестницей. Об этом девушка рассказала под публикацией:
«Как хорошо, что у нас такая большая и крепкая семья❤️ приехала обнять мою любимую крестницу Дашеньку😍 и зацеловать ее сладкие щёчки».
Поклонники восхитились милым снимком Алины, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Две красотки».
«Вам очень идет с ребенком».
«Алиночка, вам так идет быть мамочкой, пускай пока крестной».
«Одно из милейших фото, что я видел».
«Какие милашки».
«Бомбезные фото».
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