«Идет быть мамочкой»: Алина Гросу засветилась с ребенком на руках

Украинская певица Алина Гросу поделилась с подписчиками неожиданными фото.

Алина Гросу засветилась с ребенком на руках instagram.com/alina_grosu

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Популярная исполнительница Алина Гросу на своей странице в Инстаграм опубликовала милые снимки. На кадрах знаменитость позирует с маленькой девочкой на руках, сидя на полу. Артистка выглядит максимально естественно, ведь ее лицо не перегружено косметикой, что позволяет рассмотреть природную красоту молодой звезды. Алина предстала в красном длинном платье в белый горошек, а блондинистые волосы распустила.

Оказывается, на фото Гросу запечатлена со своей крестницей. Об этом девушка рассказала под публикацией:

«Как хорошо, что у нас такая большая и крепкая семья❤️ приехала обнять мою любимую крестницу Дашеньку😍 и зацеловать ее сладкие щёчки».

Поклонники восхитились милым снимком Алины, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Две красотки». «Вам очень идет с ребенком». «Алиночка, вам так идет быть мамочкой, пускай пока крестной». «Одно из милейших фото, что я видел». «Какие милашки». «Бомбезные фото».

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