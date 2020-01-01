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Мишель Андраде засветила свое аппетитное тело в нижнем белье

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Украинская певица Мишель Андраде поделилась с подписчиками пикантными снимками.

Мишель Андраде засветила свое аппетитное тело в нижнем белье
Мишель Андраде засветила свое аппетитное тело в нижнем белье
instagram.com/mishvirmish

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Популярная исполнительница Мишель Андраде на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенные фото. На кадрах знаменитость предстала в бежевом кружевном белье, лежа в кровати. Соблазнительный наряд оголил стройную фигуру артистки, показав длинные ножки и пышную грудь. Образ звезда дополнила распущенными волосами и сдержанным макияжем, который лишь подчеркнул ее естественную красоту.

Стоит отметить, что творчество молодой артистки обрело весьма пикантный характер, ведь девушка в своих видеоклипах демонстрирует сексуальные танцы в откровенных нарядах.

Поклонники восхитились внешним видом Мишель, осыпав ее комплиментами в комментариях:

«Какая ты секси».

«Моя красуня».

«Вы очень талантливая, прекрасная, неотразимая и сексуальная».

«Боже, ты идеальна».

«Секси богиня».

«Ты прекрасна».

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Источник: ivonа bigmir)net

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