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Обнаженная Тина Кароль взорвала Сеть откровенным видео

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Украинская певица Тина Кароль поделилась с подписчиками откровенным видеороликом.

Обнаженная Тина Кароль взорвала Сеть откровенным видео
Обнаженная Тина Кароль взорвала Сеть откровенным видео
instagram.com/tina_karol

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Популярная певица Тина Кароль на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное видео. На черно-белых кадрах знаменитость предстала без одежды, прикрывая интимные места руками. Артистка совсем недавно выпустила «Юбилейный альбом», который подогрела пикантной рекламной компанией. Обложка альбома удивила всех фанатов, ведь Тина показала свое обнаженное тело, намекая на то, что оголяет свою душу.

Свою анимированную публикацию Кароль подписала так:

«Одиночество- это пьедестал, Неиссякаемый источник вдохновения. Мои музы шепчут вам о любви...»

Поклонники восхитились внешним видом певицы, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Невероятна!»

«Какая красивая».

«Тина вы убиваете своей красотой, и голосом».

«Мамочки, это же волшебно».

«В Ваших песнях наши судьбы сплетаются с Вашей. Спасибо за честность и красоту творчества».

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Источник: ivonа bigmir)net

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