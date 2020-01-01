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"Какие вы счастливые": Alekseev запостил романтическое видео с участницей "ВИА Гры"

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Певец Alekseev снял ролик, где целуется с Ульяной Синецкой.
"Какие вы счастливые": Alekseev запостил романтическое видео с участницей "ВИА Гры"
"Какие вы счастливые": Alekseev запостил романтическое видео с участницей "ВИА Гры"
instagram.com/alekseev_officiel

Украинский певец, участник проекта “Голос країни“ и конкурса “Евровидение 2018“ Никита Алексеев (Alekseev) очаровал подписчиков романтической публикацией со своей возлюбленной, солисткой “ВИА Гры“ Ульяной Синецкой.

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На своей странице в Инстаграм 27-летний артист разместил видео, где он и Ульяна вместе пишут список желаний на грядущий 2021 год. При этом пара нежно обнимается, целуется и делает селфи под трек “Best Part“ исполнителей Daniel Caesar и H.E.R.

“Мы загадали свое главное предновогоднее желание. Догадываетесь, какое?“, - обратился к фанам Alekseev.

Пользователи Сети решили, что таким образом Никита и Ульяна намекнули на свадьбу. Многие подписчики пожелали звездной паре счастья и любви.

  • Какие вы счастливые
  • Я не могу отлипнуть от видео это очень мило ❤️😍 счастья вам❤️
  • Я сейчас заплачу 😢, это так мило😍
  • Наконец-то😍🙌🏻, лучшие❤️🔥
  • Я так счастлива за вас😍😍😍
  • Мы очень счастливы, что счастливы вы !!! ❤️👏🌞💥
  • Свадьба? 😍
  • Пусть все сбудется🙌🏻

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Теги: ALEKSEEV, Ульяна Синецкая, ВИА Гра
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Источник: ivonа bigmir)net

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