54-летняя киноактриса Сальма Хайек запостила редкое фото со свекровью Луизой Готье.

"Ужин у свекрови": Сальма Хайек показала маму своего мужа-миллиардера Getty Images

Знаменитая американская киноактриса и продюсер мексиканского происхождения Сальма Хайек, которая является женой французского миллиардера Франсуа-Анри Пино, поделилась редкой фотографией со свекровью.

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На официальной странице в Инстаграм 54-летняя звезда запостила снимок, где она позирует в гостях у матери своего супруга Луизы Готье. Судя по фото, женщины отлично ладят и часто устраивают семейные ужины. Отметим, что актриса пришла в гости не с пустыми руками. На встречу со свекровью Сальма приготовила суфле.

“Ужины в доме моей свекрови - всегда незабываемые впечатления!“, - написала Хайек на трех языках.

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