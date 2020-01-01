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"Ужин у свекрови": Сальма Хайек показала маму своего мужа-миллиардера

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54-летняя киноактриса Сальма Хайек запостила редкое фото со свекровью Луизой Готье.
"Ужин у свекрови": Сальма Хайек показала маму своего мужа-миллиардера
"Ужин у свекрови": Сальма Хайек показала маму своего мужа-миллиардера
Getty Images

Знаменитая американская киноактриса и продюсер мексиканского происхождения Сальма Хайек, которая является женой французского миллиардера Франсуа-Анри Пино, поделилась редкой фотографией со свекровью.

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На официальной странице в Инстаграм 54-летняя звезда запостила снимок, где она позирует в гостях у матери своего супруга Луизы Готье. Судя по фото, женщины отлично ладят и часто устраивают семейные ужины. Отметим, что актриса пришла в гости не с пустыми руками. На встречу со свекровью Сальма приготовила суфле.

“Ужины в доме моей свекрови - всегда незабываемые впечатления!“, - написала Хайек на трех языках.

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Теги: Сальма Хайек
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Источник: ivonа bigmir)net

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