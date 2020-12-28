В трусиках: Анита Луценко поразила своей сексуальностью
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Звездный тренер Анита Луценко на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное фото. На кадре знаменитость предстала в красном топе и черных трусиках с завышенной талией. Соблазнительный наряд подчеркнул стройную фигуру телезвезды, выделив тонкую талию. Образ Анита дополнила выразительным макияжем и стильной укладкой.
Под публикацией Луценко написала так:
«Цвет настроения КРАСНЫЙ 💋❤️🔥».
Анита довольно часто делится со своими фолловерами пикантными снимками и полезными советами, которые помогают держать тело в тонусе. Однако свою личную жизнь тренер не транслирует, скрывая мужа и дочь от лишних глаз.
Поклонники восхитились сексуальностью Аниты, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Какая красотка!❤️👍»
«В таком наряде нужно танец Шакиры танцевать😁».
«Це дуже гарно😍👍».
«Красота красотная 😁».
«Шик!»
«Крутая».
«Шикарная».
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