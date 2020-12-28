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В трусиках: Анита Луценко поразила своей сексуальностью

Комментариев: 1
Украинская спортсменка Анита Луценко поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Анита Луценко поразила своей сексуальностью
Анита Луценко поразила своей сексуальностью
instagram.com/anitasporty

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Звездный тренер Анита Луценко на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное фото. На кадре знаменитость предстала в красном топе и черных трусиках с завышенной талией. Соблазнительный наряд подчеркнул стройную фигуру телезвезды, выделив тонкую талию. Образ Анита дополнила выразительным макияжем и стильной укладкой.

Под публикацией Луценко написала так:

«Цвет настроения КРАСНЫЙ 💋❤️🔥».

Анита довольно часто делится со своими фолловерами пикантными снимками и полезными советами, которые помогают держать тело в тонусе. Однако свою личную жизнь тренер не транслирует, скрывая мужа и дочь от лишних глаз.

Поклонники восхитились сексуальностью Аниты, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Какая красотка!❤️👍»

«В таком наряде нужно танец Шакиры танцевать😁».

«Це дуже гарно😍👍».

«Красота красотная 😁».

«Шик!»

«Крутая».

«Шикарная».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  28.12.2020, 16:23
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гость
А трусики то обосранные.
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