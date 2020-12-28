В трусиках: Анита Луценко поразила своей сексуальностью

Украинская спортсменка Анита Луценко поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Анита Луценко поразила своей сексуальностью instagram.com/anitasporty

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Звездный тренер Анита Луценко на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное фото. На кадре знаменитость предстала в красном топе и черных трусиках с завышенной талией. Соблазнительный наряд подчеркнул стройную фигуру телезвезды, выделив тонкую талию. Образ Анита дополнила выразительным макияжем и стильной укладкой.

Под публикацией Луценко написала так:

«Цвет настроения КРАСНЫЙ 💋❤️🔥».

Анита довольно часто делится со своими фолловерами пикантными снимками и полезными советами, которые помогают держать тело в тонусе. Однако свою личную жизнь тренер не транслирует, скрывая мужа и дочь от лишних глаз.

Поклонники восхитились сексуальностью Аниты, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Какая красотка!❤️👍» «В таком наряде нужно танец Шакиры танцевать😁». «Це дуже гарно😍👍». «Красота красотная 😁». «Шик!» «Крутая». «Шикарная».

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