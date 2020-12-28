"Огонь": Соня Плакидюк запостила соблазнительное фото в постели
Эксперт модельного реалити-шоу “Супер топ-модель по-украински“, известный фэшн-фотограф Соня Плакидюк порадовала поклонников пикантной фотографией в соцсети.
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На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала кадр из новой фотосессии. На снимке Соня предстала в белой шляпке, черных тапочках и коротеньком черном платье, которое едва прикрыло ее ягодицы. Плакидюк позировала на кровати в гостиничном номере.
“Не знаю, что там приносит Санта🎅🏼 хорошим девочкам, но плохим - шикарные матрацы и отельные перины“, - подписала соблазнительный снимок Соня.
Пользователи Сети принялись активно комментировать смелую публикацию судьи проекта “Супер топ-модель по-украински“:
- Очень неплохо))))))
- Вау, що це за киця-мациця😍😍🔥🔥🔥❤️❤️
- Какая вы невероятная😻✨
- Сооня!! Слишком прекрасная!!!😍❤️
- Клаудия Шифер стала рыжулей)))🔥 сходство 1000%. Соня вы прекрасны🌹
- Обалдеть, красиво все!🔥❤️
- Ну просто шикарная😍
- Огонь
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