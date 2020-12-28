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"Огонь": Соня Плакидюк запостила соблазнительное фото в постели

Комментариев: 2
Судья проекта "Супер Топ-модель по-украински" Соня Плакидюк снялась в пикантной фотосессии в отельном номере.
"Огонь": Соня Плакидюк запостила соблазнительное фото в постели
"Огонь": Соня Плакидюк запостила соблазнительное фото в постели
instagram.com/moi_sofism

Эксперт модельного реалити-шоу “Супер топ-модель по-украински“, известный фэшн-фотограф Соня Плакидюк порадовала поклонников пикантной фотографией в соцсети.

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На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала кадр из новой фотосессии. На снимке Соня предстала в белой шляпке, черных тапочках и коротеньком черном платье, которое едва прикрыло ее ягодицы. Плакидюк позировала на кровати в гостиничном номере.

“Не знаю, что там приносит Санта🎅🏼 хорошим девочкам, но плохим - шикарные матрацы и отельные перины“, - подписала соблазнительный снимок Соня.

Соня Плакидюк запостила соблазнительное фото в постели
Соня Плакидюк запостила соблазнительное фото в постели
instagram.com/moi_sofism

Пользователи Сети принялись активно комментировать смелую публикацию судьи проекта “Супер топ-модель по-украински“:

  • Очень неплохо))))))
  • Вау, що це за киця-мациця😍😍🔥🔥🔥❤️❤️
  • Какая вы невероятная😻✨
  • Сооня!! Слишком прекрасная!!!😍❤️
  • Клаудия Шифер стала рыжулей)))🔥 сходство 1000%. Соня вы прекрасны🌹
  • Обалдеть, красиво все!🔥❤️
  • Ну просто шикарная😍
  • Огонь

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Теги: Соня Плакидюк
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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navigator2    28.12.2020, 13:24
Оценка:  +2
navigator2
пошленько але фдувательно
гость  (аноним)  28.12.2020, 13:23
Оценка:  0
гость
Ей чо нех. делать как свои обосранные трусы светить.
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