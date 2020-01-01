«Красивая мама»: бывшая жена Потапа показала своих детей

Бывшая жена Потапа, Ирина Горовая, поделилась с подписчиками редкими снимками с детьми.

Бывшая жена Потапа показала своих детей instagram.com/gorovaya_irina

Читай также: Шокирующее фото: Влад Яма показал, как выглядел с волосами на голове

Украинский продюсер Ирина Горовая на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку фото со своими детьми. На кадрах знаменитость запечатлена в компании 19-летней дочери от первого брака Натальи и 8-летнего сына Андрея. Звездная семья позирует на различных светских мероприятиях, поэтому их образы очень эффектные.

Под публикацией Ирина поблагодарила телеканал М1 за сотрудничество, и поздравила его с Днем рождения:

«Сегодня я с радостью поздравляю вас с Днем рождения! Хочу пожелать ещё более интересных, масштабных, рейтинговых и популярных проектов. Развития и благополучия! ❤️»

Поклонникам понравились семейные снимки Горовой, и они осыпали звездную семью комплиментами:

«Красивая умная мама + красивые дети👍🏼🌷🌷🌷». «Красивые, обожаю вас🔥🔥🔥». «Невероятная!» «Такие красивые!»

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.