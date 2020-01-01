«Красивая мама»: бывшая жена Потапа показала своих детей
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Украинский продюсер Ирина Горовая на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку фото со своими детьми. На кадрах знаменитость запечатлена в компании 19-летней дочери от первого брака Натальи и 8-летнего сына Андрея. Звездная семья позирует на различных светских мероприятиях, поэтому их образы очень эффектные.
Под публикацией Ирина поблагодарила телеканал М1 за сотрудничество, и поздравила его с Днем рождения:
«Сегодня я с радостью поздравляю вас с Днем рождения! Хочу пожелать ещё более интересных, масштабных, рейтинговых и популярных проектов. Развития и благополучия! ❤️»
Поклонникам понравились семейные снимки Горовой, и они осыпали звездную семью комплиментами:
«Красивая умная мама + красивые дети👍🏼🌷🌷🌷».
«Красивые, обожаю вас🔥🔥🔥».
«Невероятная!»
«Такие красивые!»
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