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«Это было отвратительно»: Jerry Heil рассказала о первом поцелуе в 17 лет

Комментариев: 1
Украинская певица Jerry Heil поделилась с подписчиками личной историей.

Jerry Heil рассказала о первом поцелуе в 17 лет
Jerry Heil рассказала о первом поцелуе в 17 лет
instagram.com/thejerryheil

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Популярная исполнительница Jerry Heil на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где изображает поцелуй со статуей. Под провокационным снимком девушка решила рассказать о своем первом поцелуе, который случился в 17 лет. По словам Jerry Heil, поцелуй был отвратительным:

«Мій перший поцілунок... був огидним! На другий день він прислав повідомлення.
— Ой ще скажи, що йшла додому і плювалась!
Я плювалась😄 Лютий був морозним, пам‘ятаю, проте я з того вечора увімкнула мінус максимальний. Бідний хлопець. Назвемо його М».

Поклонники восхитились откровением звезды, и написали ей приятные слова в комментариях:

«Клаасс!»

«Ты очень интересно пишешь».

«Фото бомба».

«Как быть такой же красивой, как ты?»

«Красивая!»

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
navigator2    28.12.2020, 13:22
Оценка:  +2
navigator2
походу не то "цілувала"
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