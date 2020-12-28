«Это было отвратительно»: Jerry Heil рассказала о первом поцелуе в 17 лет

Украинская певица Jerry Heil поделилась с подписчиками личной историей.

Jerry Heil рассказала о первом поцелуе в 17 лет instagram.com/thejerryheil

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Популярная исполнительница Jerry Heil на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где изображает поцелуй со статуей. Под провокационным снимком девушка решила рассказать о своем первом поцелуе, который случился в 17 лет. По словам Jerry Heil, поцелуй был отвратительным:

«Мій перший поцілунок... був огидним! На другий день він прислав повідомлення.

— Ой ще скажи, що йшла додому і плювалась!

Я плювалась😄 Лютий був морозним, пам‘ятаю, проте я з того вечора увімкнула мінус максимальний. Бідний хлопець. Назвемо його М».

Поклонники восхитились откровением звезды, и написали ей приятные слова в комментариях:

«Клаасс!» «Ты очень интересно пишешь». «Фото бомба». «Как быть такой же красивой, как ты?» «Красивая!»

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