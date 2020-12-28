«Это было отвратительно»: Jerry Heil рассказала о первом поцелуе в 17 лет
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Популярная исполнительница Jerry Heil на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где изображает поцелуй со статуей. Под провокационным снимком девушка решила рассказать о своем первом поцелуе, который случился в 17 лет. По словам Jerry Heil, поцелуй был отвратительным:
«Мій перший поцілунок... був огидним! На другий день він прислав повідомлення.
— Ой ще скажи, що йшла додому і плювалась!
Я плювалась😄 Лютий був морозним, пам‘ятаю, проте я з того вечора увімкнула мінус максимальний. Бідний хлопець. Назвемо його М».
Поклонники восхитились откровением звезды, и написали ей приятные слова в комментариях:
«Клаасс!»
«Ты очень интересно пишешь».
«Фото бомба».
«Как быть такой же красивой, как ты?»
«Красивая!»
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