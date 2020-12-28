Шокирующее фото: Влад Яма показал, как выглядел с волосами на голове

Украинский хореограф Влад Яма поделился с подписчиками архивным снимком.

Влад Яма показал, как выглядел с волосами на голове instagram.com/vladyama_official

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Популярный танцор Влад Яма на своей странице в Инстаграм опубликовал фото в молодости. На кадре знаменитость позирует на кухне с тазиком раков в руках, широко улыбаясь. Однако внимание приковывает внешний вид артиста, точнее его прическа, ведь на голове у Влада густые длинные волосы.

Под публикацией Яма признался, что отращивал волосы и, более того, любил ходить в парикмахерскую:

«Многие думают, что я сразу родился лысеньким. Да, так и есть, но потом, как и все, «зарос». Мало того, я дико любил ходить в парикмахерскую, часто в кресле засыпал от удовольствия. Неплохо справлялся с причёской для турниров и шоу, иногда и партнёрше помогал.

Ближе к совершеннолетию появилась мечта отпустить «хвостик», среди танцоров-латинистов тогда было модно. Не дотерпел. На фото мой максимум - кудри еще те».

Поклонники были шокированы увидеть такое фото, и написали свое мнение о прическе Влада в комментариях:

«Какой же был симпатичный!» «Смешной». «Какой вы чудной». «Класс!» «Такой красавчик». «Красоту ничем не испортишь».

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