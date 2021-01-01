Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Ирина Федишин раскрыла секрет своей роскошной фигуры

Комментариев: 2
За кулисами концерта «Музыкальная платформа», который канал «Украина» показал в новогоднюю ночь, певица Ирина Федишин рассказала, как поддерживает себя в отличной физической форме.
Ирина Федишин раскрыла секрет своей роскошной фигуру
Ирина Федишин раскрыла секрет своей роскошной фигуру
Пресс-служба

Читай также: Надя Дорофеева блеснула шикарными формами в мини-платье

Певица Ирина Федишин поделилась, как часто занимается спортом. А также в эфире канала «Украина» звезда раскрыла, почему близкие в ее семье теперь контролируют вес.

«У меня такая работа, что я всегда стараюсь хорошо выглядеть, – сказала певица после выступления на «Музыкальной платформе». – Но в связи с карантином активная деятельность слегка снизилась и, чтобы не набрать лишний вес, я уделяю время кардионагрузкам».

Звезда сказала, что регулярно занимается фитнесом дома. Ее часто видят в парке во время утренней зарядки. Иногда певица выставляет спортивные лайвы у себя в соцсети.

«Из-за карантина я не ходила в фитнес-клуб, поэтому включала на YouTube видео и занималась, – объяснила звезда в интервью для канала «Украина». - Мы не едим дома жирные блюда, предпочитаем запеченные овощи, а с утра я готовлю кашу. Я и мои близкие отказались от сладостей и сахара».

Перенесенный коронавирус тоже внес свои коррективы.

«У меня была легкая форма, а вот муж перенес коронавирус в тяжелой форме. Мы очень сильно переживали за Виталия, – призналась певица в интервью для канала «Украина». – Я спросила врача: «Почему мы по-разному перенесли болезнь?». На что он мне ответил: «Наверно, из-за лишнего веса. Поэтому делайте выводы».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Ирина Федишин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  01.01.2021, 10:01
Оценка:  -1
гость
Раскошнай фигуру??? Похмел?
гость  (аноним)  01.01.2021, 09:32
Оценка:  -1
гость
Дебилка. только дебилы ограничивают себя в еде, те которые не знают о здоровье.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь