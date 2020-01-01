Ирина Федишин раскрыла секрет своей роскошной фигуру

За кулисами концерта «Музыкальная платформа», который канал «Украина» показал в новогоднюю ночь, певица Ирина Федишин рассказала, как поддерживает себя в отличной физической форме.

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Певица Ирина Федишин поделилась, как часто занимается спортом. А также в эфире канала «Украина» звезда раскрыла, почему близкие в ее семье теперь контролируют вес.

«У меня такая работа, что я всегда стараюсь хорошо выглядеть, – сказала певица после выступления на «Музыкальной платформе». – Но в связи с карантином активная деятельность слегка снизилась и, чтобы не набрать лишний вес, я уделяю время кардионагрузкам».

Звезда сказала, что регулярно занимается фитнесом дома. Ее часто видят в парке во время утренней зарядки. Иногда певица выставляет спортивные лайвы у себя в соцсети.

«Из-за карантина я не ходила в фитнес-клуб, поэтому включала на YouTube видео и занималась, – объяснила звезда в интервью для канала «Украина». - Мы не едим дома жирные блюда, предпочитаем запеченные овощи, а с утра я готовлю кашу. Я и мои близкие отказались от сладостей и сахара».

Перенесенный коронавирус тоже внес свои коррективы.

«У меня была легкая форма, а вот муж перенес коронавирус в тяжелой форме. Мы очень сильно переживали за Виталия, – призналась певица в интервью для канала «Украина». – Я спросила врача: «Почему мы по-разному перенесли болезнь?». На что он мне ответил: «Наверно, из-за лишнего веса. Поэтому делайте выводы».

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