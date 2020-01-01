Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

«Я смелая»: располневшая Анна Седокова восхитила откровенным видео

Комментариев: 0
Украинская певица Анна Седокова поделилась с подписчиками видеороликом.

Располневшая Анна Седокова восхитила откровенным видео
Располневшая Анна Седокова восхитила откровенным видео
instagram.com/annasedokova

Читай также: Компромат: Оля Цибульская показала, как выглядела в начале карьеры

Популярная исполнительница Анна Седокова на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где затронула актуальную проблему. На кадрах знаменитость меняла свой образ, читая комментарии, чтобы угодить фолловерам, однако даже следуя всем указаниям фанатов, достичь одобрения с их стороны так и не вышло.

Под публикацией Анна призналась, что в новом году попытается больше не обращать внимание на мнение окружающих:

«Мне все время говорили как надо и никто не оказался ни разв прав.
Пора оставить все эти мнения в 2020!
Какая ты? Какой ты?
Я смелая, люблю яркие платья, помаду! Люблю себя и свою семью! Совершаю ошибки и исправляю их. Но это я!»

Поклонники восхитились смелостью Седоковой, которая затронула важную тему, и осыпали ее комплиментами:

«Какая лапуля. Хоть в мешке из-под картошки, все равно хорошенькая! 🌹🌹🌹🌹🌹».

«Шикарно!🔥🔥🔥»

«😂😂респект Аня, всем не угодишь, это так».
«Крутой ролик».

«Огонь».

«Ты крутая!»

«Восхищаюсь тобой».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Анна Седокова, Анна Седокова 2020, Анна Седокова певица, Анна Седокова видео, Анна Седокова инстаграм, Анна Седокова новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь