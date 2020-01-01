«Я смелая»: располневшая Анна Седокова восхитила откровенным видео
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Популярная исполнительница Анна Седокова на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где затронула актуальную проблему. На кадрах знаменитость меняла свой образ, читая комментарии, чтобы угодить фолловерам, однако даже следуя всем указаниям фанатов, достичь одобрения с их стороны так и не вышло.
Под публикацией Анна призналась, что в новом году попытается больше не обращать внимание на мнение окружающих:
«Мне все время говорили как надо и никто не оказался ни разв прав.
Пора оставить все эти мнения в 2020!
Какая ты? Какой ты?
Я смелая, люблю яркие платья, помаду! Люблю себя и свою семью! Совершаю ошибки и исправляю их. Но это я!»
Поклонники восхитились смелостью Седоковой, которая затронула важную тему, и осыпали ее комплиментами:
«Какая лапуля. Хоть в мешке из-под картошки, все равно хорошенькая! 🌹🌹🌹🌹🌹».
«Шикарно!🔥🔥🔥»
«😂😂респект Аня, всем не угодишь, это так».
«Крутой ролик».
«Огонь».
«Ты крутая!»
«Восхищаюсь тобой».
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