«Я смелая»: располневшая Анна Седокова восхитила откровенным видео

Украинская певица Анна Седокова поделилась с подписчиками видеороликом.

Располневшая Анна Седокова восхитила откровенным видео instagram.com/annasedokova

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Популярная исполнительница Анна Седокова на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где затронула актуальную проблему. На кадрах знаменитость меняла свой образ, читая комментарии, чтобы угодить фолловерам, однако даже следуя всем указаниям фанатов, достичь одобрения с их стороны так и не вышло.

Под публикацией Анна призналась, что в новом году попытается больше не обращать внимание на мнение окружающих:

«Мне все время говорили как надо и никто не оказался ни разв прав.

Пора оставить все эти мнения в 2020!

Какая ты? Какой ты?

Я смелая, люблю яркие платья, помаду! Люблю себя и свою семью! Совершаю ошибки и исправляю их. Но это я!»

Поклонники восхитились смелостью Седоковой, которая затронула важную тему, и осыпали ее комплиментами:

«Какая лапуля. Хоть в мешке из-под картошки, все равно хорошенькая! 🌹🌹🌹🌹🌹». «Шикарно!🔥🔥🔥» «😂😂респект Аня, всем не угодишь, это так».

«Крутой ролик». «Огонь». «Ты крутая!» «Восхищаюсь тобой».

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