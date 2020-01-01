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Компромат: Оля Цибульская показала, как выглядела в начале карьеры

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Украинская певица Оля Цибульская поделилась с подписчиками архивными фото.

Оля Цибульская показала, как выглядела в начале карьеры
Оля Цибульская показала, как выглядела в начале карьеры
instagram.com/cybulskaya

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Популярная исполнительница Оля Цибульская на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку фото. На кадрах знаменитость предстала со своим соведущим Никитой Добрыниным в разные временные отрезки. Телеведущие выглядят очень молодо, а по серии снимков можно разглядеть, как менялся их образ: разные стрижки, вес и стиль одежды.

Под публикацией Оля поблагодарила музыкальный телеканал, ведущей которой является на протяжении многих лет:

«Дякую тобі, мій @m1ukraine, за те, що любив мене різною 🙈⠀
Ми виросли разом. А значить в тебе завжди буде на мене компромат 😈».

Поклонники восхитились преображением Цибульской, и рассыпались в комплиментах:

«Вы такая сексуальная, класс!»

«Обожание и восторг!»

«Класс».

«Вау!»

«Красивая».

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Источник: ivonа bigmir)net

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