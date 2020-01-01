Компромат: Оля Цибульская показала, как выглядела в начале карьеры
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Популярная исполнительница Оля Цибульская на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку фото. На кадрах знаменитость предстала со своим соведущим Никитой Добрыниным в разные временные отрезки. Телеведущие выглядят очень молодо, а по серии снимков можно разглядеть, как менялся их образ: разные стрижки, вес и стиль одежды.
Под публикацией Оля поблагодарила музыкальный телеканал, ведущей которой является на протяжении многих лет:
«Дякую тобі, мій @m1ukraine, за те, що любив мене різною 🙈⠀
Ми виросли разом. А значить в тебе завжди буде на мене компромат 😈».
Поклонники восхитились преображением Цибульской, и рассыпались в комплиментах:
«Вы такая сексуальная, класс!»
«Обожание и восторг!»
«Класс».
«Вау!»
«Красивая».
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