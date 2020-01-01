«Вау какая!»: Слава Каминская показала, как выглядит без макияжа
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Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала архивное фото с отдыха. На кадре знаменитость запечатлена возле пальмы в пляжном наряде. Открытый купальник подчеркнул стройную фигуру певицы. Также стоит отметить, что лицо артистки выглядит максимально естественным, без намека на использование косметики.
Под публикацией Слава поинтересовалась у фолловеров, куда они планируют лететь на отдых в начале нового года.
Поклонники восхитились, увидев естественную красоту Каминской, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Обожаю твои веснушки😍🔥».
«Красотка😉🔥🔥🔥».
«Моя любимая фотка».
«Очень красивое фото!»
«Какая красивая фотография».
«Вау какая!»
«Очень нежное фото».
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