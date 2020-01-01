«Вау какая!»: Слава Каминская показала, как выглядит без макияжа

Украинская певица Слава Каминская поделилась с подписчиками летним снимком.

Слава Каминская показала, как выглядит без макияжа instagram.com/babaslavka

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Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала архивное фото с отдыха. На кадре знаменитость запечатлена возле пальмы в пляжном наряде. Открытый купальник подчеркнул стройную фигуру певицы. Также стоит отметить, что лицо артистки выглядит максимально естественным, без намека на использование косметики.

Под публикацией Слава поинтересовалась у фолловеров, куда они планируют лететь на отдых в начале нового года.

Поклонники восхитились, увидев естественную красоту Каминской, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Обожаю твои веснушки😍🔥». «Красотка😉🔥🔥🔥». «Моя любимая фотка». «Очень красивое фото!» «Какая красивая фотография». «Вау какая!» «Очень нежное фото».

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