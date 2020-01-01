Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

«Вау какая!»: Слава Каминская показала, как выглядит без макияжа

Комментариев: 0
Украинская певица Слава Каминская поделилась с подписчиками летним снимком.

Слава Каминская показала, как выглядит без макияжа
Слава Каминская показала, как выглядит без макияжа
instagram.com/babaslavka

Читай также: Сексуальность зашкаливает: Леся Никитюк оголила пышный бюст

Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала архивное фото с отдыха. На кадре знаменитость запечатлена возле пальмы в пляжном наряде. Открытый купальник подчеркнул стройную фигуру певицы. Также стоит отметить, что лицо артистки выглядит максимально естественным, без намека на использование косметики.

Под публикацией Слава поинтересовалась у фолловеров, куда они планируют лететь на отдых в начале нового года.

Поклонники восхитились, увидев естественную красоту Каминской, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Обожаю твои веснушки😍🔥».

«Красотка😉🔥🔥🔥».

«Моя любимая фотка».

«Очень красивое фото!»

«Какая красивая фотография».

«Вау какая!»

«Очень нежное фото».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Слава Каминская, Слава Каминская 2020, Слава Каминская певица, Слава Каминская фото, Слава Каминская инстаграм, Слава Каминская новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь