"Просто вау": Самая пышногрудая девушка Украины снялась в кружевном комплекте

Модель Мила Кузнецова поразила Сеть в откровенной пижаме .

Мила Кузнецова показала грудь в белье instagram.com/mila_kuznetsova10

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Самая пышногрудая модель Украины Мила Кузнецова очаровала сеть в пикантном наряде. Знаменитость с 15 размером груди позировала в кружевной короткой пижаме.

Фото Мила добавила в Инстаграм.

В кадре она появилась в шортиках и бюстье с полупрозрачными вставками.

Это пижама из натурального шелка, который сейчас нереально найти в обычном магазине. Но, кроме того, это пижамка с поддержкой большой груди.

Сразу ощущается, что это не атлас и не сатин, а именно шелк. И кружева такие красивые! - написала Мила.

Мила Кузнецова показала грудь в белье instagram.com/mila_kuznetsova10

Пижама тебе очень подходит♥️🤗 такая красота😍♥️ просто вау

Мальчики будут в восторге от такой пижамы

💜🔥💋🍒🍌🍒💋🍑🍌🍑🔥🔥🔥💜💜💜

Ну ви зірка, Міла)) - написали в сети.

Напомним, что в 2020 Мила Кузнецова стала рекордсменкой - ее признали украинкой с самой большой натуральной грудью. В дипломе Милы записали 13 размер, но после девушка заявила, что грудь увеличилась до 15.

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