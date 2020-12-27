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"Просто вау": Самая пышногрудая девушка Украины снялась в кружевном комплекте

Комментариев: 4
Модель Мила Кузнецова поразила Сеть в откровенной пижаме .

Мила Кузнецова показала грудь в белье
Мила Кузнецова показала грудь в белье
instagram.com/mila_kuznetsova10

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Самая пышногрудая модель Украины Мила Кузнецова очаровала сеть в пикантном наряде. Знаменитость с 15 размером груди позировала в кружевной короткой пижаме.

Фото Мила добавила в Инстаграм.

В кадре она появилась в шортиках и бюстье с полупрозрачными вставками.

Это пижама из натурального шелка, который сейчас нереально найти в обычном магазине. Но, кроме того, это пижамка с поддержкой большой груди.
Сразу ощущается, что это не атлас и не сатин, а именно шелк. И кружева такие красивые! - написала Мила.

Мила Кузнецова показала грудь в белье
Мила Кузнецова показала грудь в белье
instagram.com/mila_kuznetsova10

  • Пижама тебе очень подходит♥️🤗 такая красота😍♥️ просто вау
  • Мальчики будут в восторге от такой пижамы
  • 💜🔥💋🍒🍌🍒💋🍑🍌🍑🔥🔥🔥💜💜💜
  • Ну ви зірка, Міла)) - написали в сети.

Напомним, что в 2020 Мила Кузнецова стала рекордсменкой - ее признали украинкой с самой большой натуральной грудью. В дипломе Милы записали 13 размер, но после девушка заявила, что грудь увеличилась до 15.

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Теги: Мила Кузнецова, большая грудь, белье, фото в белье
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  27.12.2020, 19:26
Оценка:  0
гость
Дай бог сисям дорасти до 19 размера.
гость  (аноним)  27.12.2020, 19:21
Оценка:  0
гость
симпатюлька.. наверное с такой грудью нелегко .. как ты ее бедная носишь.. дает же Бог такое....
гость  (аноним)  27.12.2020, 19:21
Оценка:  0
гость
это всё происки фсб
гость  (аноним)  27.12.2020, 19:20
Оценка:  0
гость
Это уродливо!
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