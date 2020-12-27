"Просто вау": Самая пышногрудая девушка Украины снялась в кружевном комплекте
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Самая пышногрудая модель Украины Мила Кузнецова очаровала сеть в пикантном наряде. Знаменитость с 15 размером груди позировала в кружевной короткой пижаме.
Фото Мила добавила в Инстаграм.
В кадре она появилась в шортиках и бюстье с полупрозрачными вставками.
Это пижама из натурального шелка, который сейчас нереально найти в обычном магазине. Но, кроме того, это пижамка с поддержкой большой груди.
Сразу ощущается, что это не атлас и не сатин, а именно шелк. И кружева такие красивые! - написала Мила.
- Пижама тебе очень подходит♥️🤗 такая красота😍♥️ просто вау
- Мальчики будут в восторге от такой пижамы
- 💜🔥💋🍒🍌🍒💋🍑🍌🍑🔥🔥🔥💜💜💜
- Ну ви зірка, Міла)) - написали в сети.
Напомним, что в 2020 Мила Кузнецова стала рекордсменкой - ее признали украинкой с самой большой натуральной грудью. В дипломе Милы записали 13 размер, но после девушка заявила, что грудь увеличилась до 15.
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