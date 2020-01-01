Ирина Федишин устроила праздничную фотосессию в пикантном наряде

Певица Ирина Федишин снялась в мини-шортах и бюстье .

Ирина Федишин покорила смелым образом instagram.com/irynafedyshyn

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Украинская певица Ирина Федишин покорила смелым образом на фото. Знаменитость наделала снимков с рождественскими елочными игрушками, примерив коротенький наряд.

Фото появились в Инстаграм.

В кадре Ирина сидит рядом с елочными украшениями. Она одета в короткие шорты и бюстье, поверх которого наброшен батник.

Сегодня был невероятный день 🔥 Готовлю для вас новогодние сюрпризы ❤️ смотрите в Сторис 😉 - написала Ирина Федишин.

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