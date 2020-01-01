Ирина Федишин устроила праздничную фотосессию в пикантном наряде
Певица Ирина Федишин снялась в мини-шортах и бюстье .
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Украинская певица Ирина Федишин покорила смелым образом на фото. Знаменитость наделала снимков с рождественскими елочными игрушками, примерив коротенький наряд.
Фото появились в Инстаграм.
В кадре Ирина сидит рядом с елочными украшениями. Она одета в короткие шорты и бюстье, поверх которого наброшен батник.
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