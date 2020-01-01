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"Мой Олег": Счастливая Могилевская засветилась в обнимку с миллионером

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Певица Наталья Могилевская развлекалась на досуге с бизнесменом Олегом Рыжовым .

Могилевскую заметили с богачом в Киеве
Могилевскую заметили с богачом в Киеве
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Певица Наталья Могилевская, которая недавно представила молодежный клип на песню “Натусик“, подогрела слухи о романе с миллионером.

Могилевская снова засветилась в компании бизнесмена Олега Рыжова.

Фото звезда выставила в Инстаграм.

На фото Наталия о владелец бутиков Олег Рыжов развлекаются на новогодней локации в Киеве. В кадр также попали прима-балерина Екатерина Кухар, певица Ирина Билык и другие знаменитости.

Вы любите Новый год? 🎄
Я - обожаю.
Ночь чудес, счастья, ночь когда мечты сбываются.
Сказочно украшенные ёлки, запах мандаринов, весёлые новогодние песни. В этом году, конечно, “Натусик“❤️
В котором диджея сыграл мой @ryzhovoleg
До Нового года осталось совсем немного времени🕑 - подписала снимки Могилевская.

 

  • Пара шикарная!
  • Боже, Натусік, будь щаслива♥️♥️♥️ Ти розквітла на очах, сіяєш , випромінюєш неперевершену силу ♥️♥️♥️. Від щирого серця радію і бажаю, щоб так було завжди!!! Любов, жіноче щастя, посмішки і сяйво в очах ♥️♥️♥️
  • 😍😍😍😍 красивые
  • Які щасливі разом!
  • А кто с вами? Хочу, что б был тот самый.... 💖 - написали в сети. 

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Теги: Наталья Могилевская, романы звезд, Олег Рыжов
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Источник: Ivonа bigmir)net

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