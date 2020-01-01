"Мой Олег": Счастливая Могилевская засветилась в обнимку с миллионером

Певица Наталья Могилевская развлекалась на досуге с бизнесменом Олегом Рыжовым .

Могилевскую заметили с богачом в Киеве instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Читай также: Топовая модель получила миллионы лайков за фото на четвереньках

Певица Наталья Могилевская, которая недавно представила молодежный клип на песню “Натусик“, подогрела слухи о романе с миллионером.

Могилевская снова засветилась в компании бизнесмена Олега Рыжова.

Фото звезда выставила в Инстаграм.

На фото Наталия о владелец бутиков Олег Рыжов развлекаются на новогодней локации в Киеве. В кадр также попали прима-балерина Екатерина Кухар, певица Ирина Билык и другие знаменитости.

Вы любите Новый год? 🎄

Я - обожаю.

Ночь чудес, счастья, ночь когда мечты сбываются.

Сказочно украшенные ёлки, запах мандаринов, весёлые новогодние песни. В этом году, конечно, “Натусик“❤️

В котором диджея сыграл мой @ryzhovoleg

До Нового года осталось совсем немного времени🕑 - подписала снимки Могилевская.

Пара шикарная!

Боже, Натусік, будь щаслива♥️♥️♥️ Ти розквітла на очах, сіяєш , випромінюєш неперевершену силу ♥️♥️♥️. Від щирого серця радію і бажаю, щоб так було завжди!!! Любов, жіноче щастя, посмішки і сяйво в очах ♥️♥️♥️

😍😍😍😍 красивые

Які щасливі разом!

А кто с вами? Хочу, что б был тот самый.... 💖 - написали в сети.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.