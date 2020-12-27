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Топовая модель получила миллионы лайков за фото на четвереньках

Комментариев: 3
Кендалл Дженнер устроила необычную фотосессию возле рождественской елки .

Кендалл Дженнер показала яркие фото у елки
Кендалл Дженнер показала яркие фото у елки
instagram.com/kendalljenner

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Одна из самых высокооплачиваемых моделей мира - Кендалл Дженнер поразила оригинальной фотосессией. Девушка снялась у рождественской елки, стоя на четвереньках.

Кадры Кендалл добавила в Инстаграм.

На фото Кендалл Дженнер позирует около рождественской елки в мини-платье с корсетным верхом.

На одном из снимков девушка стоит на коленях, опираясь на руки. 

Маленький подарок, - подписала фото Кендалл.

Фото за несколько дней набрали почти 10 млн. лайков.

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Теги: Кендалл Дженнер, Рождество, модель
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (3)
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Komrads    27.12.2020, 16:26
Оценка:  0
Komrads
Вооще-то данная поза не называется "на четвереньках". Или учли туфли?
СПРАВЕДЛИВЫЙ  (аноним)  27.12.2020, 16:25
Оценка:  0
СПРАВЕДЛИВЫЙ
Ищет мозги
гость  (аноним)  27.12.2020, 15:37
Оценка:  0
гость
Кто так серет, бесстыжая?
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