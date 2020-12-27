Топовая модель получила миллионы лайков за фото на четвереньках

Кендалл Дженнер устроила необычную фотосессию возле рождественской елки .

Кендалл Дженнер показала яркие фото у елки instagram.com/kendalljenner

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Одна из самых высокооплачиваемых моделей мира - Кендалл Дженнер поразила оригинальной фотосессией. Девушка снялась у рождественской елки, стоя на четвереньках.

Кадры Кендалл добавила в Инстаграм.

На фото Кендалл Дженнер позирует около рождественской елки в мини-платье с корсетным верхом.

На одном из снимков девушка стоит на коленях, опираясь на руки.

Маленький подарок, - подписала фото Кендалл.

Фото за несколько дней набрали почти 10 млн. лайков.

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