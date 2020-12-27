Топовая модель получила миллионы лайков за фото на четвереньках
Кендалл Дженнер устроила необычную фотосессию возле рождественской елки .
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Одна из самых высокооплачиваемых моделей мира - Кендалл Дженнер поразила оригинальной фотосессией. Девушка снялась у рождественской елки, стоя на четвереньках.
Кадры Кендалл добавила в Инстаграм.
На фото Кендалл Дженнер позирует около рождественской елки в мини-платье с корсетным верхом.
На одном из снимков девушка стоит на коленях, опираясь на руки.
Маленький подарок, - подписала фото Кендалл.
Фото за несколько дней набрали почти 10 млн. лайков.
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