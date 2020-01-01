Озорная Jerry Heil показала ягодицы крупным планом
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Молодая певица Jerry Heil поразила сеть пикантными фото. Знаменитость снялась в трусиках, показав ягодицы.
Фото Jerry разместила в Инстаграм.
В кадре она позирует спиной к камере. Одета певица в розовое кружевное белье и парик в тон.
В описании звезда пошутила, что ищет свою "попку".
Внимание, разыскивается жьопка Джерри Хейл!
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Внимание, разыскивается жьопка Джерри Хейл!
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Внимание, разыскивается жьопка Джерри Хейл! 🔻
Свидетелей, которые могли ее когда-нибудь видеть, тоже не обнаружили🐽
Просьба к лицам, которые с ней пересекаются, передайте что я ищу ее вот уже 25 лет и подала анкету в ЖДИ МЕНЯ🌰🌰
P. S. проголосовали за аву в сториз? Сейчас буду менять! - написала Jerry.
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