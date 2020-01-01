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"Еду на корпорат": Седокова показала, как сделать секси-образ за 10 минут

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Певица Анна Седокова показала соблазнительный наряд и прическу .

Анна Седокова показала соблазнительный образ в облегающем наряде
Анна Седокова показала соблазнительный образ в облегающем наряде
instagram.com/annasedokova

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Певица Анна Седокова поделилась полезным контентом для модниц. Звезда показала, какой соблазнительный образ можно делать за 10 минут.

Фото и описание Анна добавила в Инстаграм.

В кадре она стоит на лестнице в кожаных брюках и топе, а дополняют образ ботинки на шпильке, высокая прическа и яркий макияж.

Sexy look за 10 мин.
1. Делаем высокий хвост. Приглаживаем волосы лаком, а лучше гелем. Натягиваем до лучезарной улыбки.
2. Делаем высокую дулечку ( подскажите какой аналог этого волшебного слова? ) Делаем ее высотой см 7. Не гимнастическую. Важен размер.
3. Идеальный тон.
4. Очень пушистые ресницы, мы успели наклеить.
5. Быстро растушёванная коричневая стрелка.
6. Яркая помада. Мне сейчас нравится. бардо.
7. Хайлайтер если успеете. Мы не успели 🤣
8. Не забывайте про шею и тело. Если открытое платье всегда золотите ручки.

Я все. Еду на корпорат. А потом ещё концерт. Обожаю пятницы ♥️
Если пост полезен и хотите больше про мэйк ставьте сердечко в комментах 🖤- написала Седокова.

Анна Седокова показала соблазнительный образ в облегающем наряде
Анна Седокова показала соблазнительный образ в облегающем наряде
instagram.com/annasedokova

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Теги: Анна Седокова, сексуальная активность, сексуальность
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Источник: Ivonа bigmir)net

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