Вот это наряд! Ким Кардашьян поразила сеть накладным прессом

Светская львица Ким Кардашьян показала экстравагантный рождественский look .

Ким Кардашьян показала фигуру в необычном платье instagram.com/kimkardashian

Читай также: “Не толстая, а в положении“: MARUV в латексном БДСМ-наряде наделала шума в сети

Американская светская львица, модель и дизайнер Ким Кардашьян поразила эксцентричным нарядом на праздники. Знаменитость засветилась в необычном платье с корсетом-панцирем.

Фото Ким добавила в Инстаграм.

Знаменитость устроила целую фотосессию, демонстрируя стройную талию и пышную грудь в наряде с жестким верхом. Юбка распахивается на бедрах, подчеркивая ноги Ким Кардашьян.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.