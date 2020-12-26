Вот это наряд! Ким Кардашьян поразила сеть накладным прессом
Светская львица Ким Кардашьян показала экстравагантный рождественский look .
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Американская светская львица, модель и дизайнер Ким Кардашьян поразила эксцентричным нарядом на праздники. Знаменитость засветилась в необычном платье с корсетом-панцирем.
Фото Ким добавила в Инстаграм.
Знаменитость устроила целую фотосессию, демонстрируя стройную талию и пышную грудь в наряде с жестким верхом. Юбка распахивается на бедрах, подчеркивая ноги Ким Кардашьян.
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