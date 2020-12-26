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Вот это наряд! Ким Кардашьян поразила сеть накладным прессом

Комментариев: 1
Светская львица Ким Кардашьян показала экстравагантный рождественский look .

Ким Кардашьян показала фигуру в необычном платье
Ким Кардашьян показала фигуру в необычном платье
instagram.com/kimkardashian

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Американская светская львица, модель и дизайнер Ким Кардашьян поразила эксцентричным нарядом на праздники. Знаменитость засветилась в необычном платье с корсетом-панцирем.

Фото Ким добавила в Инстаграм.

Знаменитость устроила целую фотосессию, демонстрируя стройную талию и пышную грудь в наряде с жестким верхом. Юбка распахивается на бедрах, подчеркивая ноги Ким Кардашьян. 

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Теги: Ким Кардашьян, наряды звезд, корсет
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  26.12.2020, 17:16
Оценка:  0
гость
Ох, как же давненько не было новостей и вдруг на тебе, а как там Кароль, Каменских, Потап, Магилевская?
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