"Вот это ноги": Горячая Никитюк выставила фото из ванной
Телеведущая Леся Никитюк заселфилась в пенной ванне - и поразила сеть.
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Популярная телеведущая Леся Никитюк не устает поражать поклонников своими ножками. Знаменитость добавила кадр из ванной - и поразила сеть.
Пикантное фото Леся добавила в Инстаграм.
В кадре Никитюк показала ножки в пенной ванне.
Для вечернего купания Леся приготовила бокал белого вина и уточку.
Кайфової п’ятниці всім💋😎 - подписала Никитюк.
- Идеальный вечер холостячки
- Зачьотна качечка
- Шикарные ноги😍
- Ах эти ноги ноги ноги ,пели и плясали...👍👍👏👏 - написали в сети.
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