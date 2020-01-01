"Вот это ноги": Горячая Никитюк выставила фото из ванной

Телеведущая Леся Никитюк заселфилась в пенной ванне - и поразила сеть.

Никитюк поразила снимком из ванной instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телеведущая Леся Никитюк не устает поражать поклонников своими ножками. Знаменитость добавила кадр из ванной - и поразила сеть.

Пикантное фото Леся добавила в Инстаграм.

В кадре Никитюк показала ножки в пенной ванне.

Для вечернего купания Леся приготовила бокал белого вина и уточку.

Кайфової п’ятниці всім💋😎 - подписала Никитюк.

Никитюк поразила снимком из ванной instagram.com/lesia_nikituk

Идеальный вечер холостячки

Зачьотна качечка

Шикарные ноги😍

Ах эти ноги ноги ноги ,пели и плясали...👍👍👏👏 - написали в сети.

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