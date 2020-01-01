Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Не толстая, а в положении": MARUV в латексном БДСМ-наряде наделала шума в сети

Комментариев: 0
MARUV нарядилась в откровенное белье садо-мазо и засветила пышную грудь .

MARUV показала фото в БДСМ-белье
MARUV показала фото в БДСМ-белье
instagram.com/maruvofficial

Читай также: “Мои инсайты“: Экс-супруга Потапа призналась, чему ее научил 2020 год

Эпатажная певица MARUV показала соблазнительный образ в БДСМ-наряде. Звезда позировала в откровенном боди и чулках.

Фото MARUV выставила в Инстаграм.

На ярком селфи MARUV появилась в белье с прозрачными вставками и ремешками.

Дополнили образ чулки в крупную сетку и перчатки из синего латекса.

Хотите предновогодний онлайн концерт в инсте?
Чем больше лайков и комментов под этим постом, тем больше шансов на концерт😉 - написала певица. 

MARUV показала фото в БДСМ-белье
MARUV показала фото в БДСМ-белье
instagram.com/maruvofficial

Фолловеры раскритиковали образ звезды, подметив, что она поправилась. 

  • Чего вы такие все злые?!! Не толстая, а в положении ☝️
  • не толстая, а кость широкая😁
  • Когда одетой пела то “так себе“, а когда в экипировке “садо-мазо“- тогда- Талантище.
  • Таких же мощных сисюль не было))
  • Обворожительная милашка в сексуальном наряде💋💋💋💋💋💋, - написали в сети.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: MARUV, фото в белье, латекс, БДСМ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь