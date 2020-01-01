"Не толстая, а в положении": MARUV в латексном БДСМ-наряде наделала шума в сети

MARUV нарядилась в откровенное белье садо-мазо и засветила пышную грудь .

MARUV показала фото в БДСМ-белье instagram.com/maruvofficial

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Эпатажная певица MARUV показала соблазнительный образ в БДСМ-наряде. Звезда позировала в откровенном боди и чулках.

Фото MARUV выставила в Инстаграм.

На ярком селфи MARUV появилась в белье с прозрачными вставками и ремешками.

Дополнили образ чулки в крупную сетку и перчатки из синего латекса.

Хотите предновогодний онлайн концерт в инсте?

Чем больше лайков и комментов под этим постом, тем больше шансов на концерт😉 - написала певица.

MARUV показала фото в БДСМ-белье instagram.com/maruvofficial

Фолловеры раскритиковали образ звезды, подметив, что она поправилась.

Чего вы такие все злые?!! Не толстая, а в положении ☝️

не толстая, а кость широкая😁

Когда одетой пела то “так себе“, а когда в экипировке “садо-мазо“- тогда- Талантище.

Таких же мощных сисюль не было))

Обворожительная милашка в сексуальном наряде💋💋💋💋💋💋, - написали в сети.

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