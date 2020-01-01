"Не толстая, а в положении": MARUV в латексном БДСМ-наряде наделала шума в сети
MARUV нарядилась в откровенное белье садо-мазо и засветила пышную грудь .
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Эпатажная певица MARUV показала соблазнительный образ в БДСМ-наряде. Звезда позировала в откровенном боди и чулках.
Фото MARUV выставила в Инстаграм.
На ярком селфи MARUV появилась в белье с прозрачными вставками и ремешками.
Дополнили образ чулки в крупную сетку и перчатки из синего латекса.
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Чем больше лайков и комментов под этим постом, тем больше шансов на концерт😉 - написала певица.
Фолловеры раскритиковали образ звезды, подметив, что она поправилась.
- Чего вы такие все злые?!! Не толстая, а в положении ☝️
- не толстая, а кость широкая😁
- Когда одетой пела то “так себе“, а когда в экипировке “садо-мазо“- тогда- Талантище.
- Таких же мощных сисюль не было))
- Обворожительная милашка в сексуальном наряде💋💋💋💋💋💋, - написали в сети.
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