Холостяк-11: названо имя нового героя

Канал СТБ объявил имя главного героя весенней премьеры – 11 сезона шоу Холостяк.

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10 лет проект «Холостяк» является главным романтическим реалити страны, которое одинаково смотрят и обсуждают женщины и мужчины, звезды шоу-бизнеса и популярные блогеры. В этом году он не только порадовал многомиллионную армию поклонников свадьбой главного героя с избранницей, но и дополнился форматом «Холостячка», который с первого выпуска стал лидером слота, а финал – лучшей программой года.

Холостяк-11: героем нового сезона стал Михаил Заливако Пресс-служба

И вот сегодня, 25 декабря, телеканал СТБ объявил имя главного Холостяка страны, которому Ксения Мишина передает эстафету и за чьей историей зарождения любви мы будем следить весной.

Им стал 31-летний бизнесмен из Харькова, учредитель логистической компании Михаил Заливако. Кроме бизнеса важное место в жизни Михаила занимает спорт. Холостяк регулярно занимается в зале, любит экстрим и горы. В прошлом году совершил восхождение на Эльбрус по маршруту первопроходцев.

«Я не представляю своей жизни без бизнеса. Он дает мне уверенность и закаляет мой характер. А спорт приучил меня к дисциплине, выдержке и пунктуальности», – говорит Холостяк.

Холостяк-11: героем нового сезона стал Михаил Заливако Пресс-служба

«На проект «Холостяк» я пришел за искренней любовью. Той настоящей, за которой все гоняются, но не все могут ее найти. И я готов поспорить с кем угодно, что здесь я встречу ту девушку, с которой смогу связать свою дальнейшую жизнь и которая станет для меня родным человеком», – уверен Михаил.

Михаил привык идти только вперед и не опускать руки перед любыми трудностями. Но он признается, что, несмотря на успешный бизнес, в его жизни не хватает самого главного – настоящей любви.

Холостяк-11: героем нового сезона стал Михаил Заливако Пресс-служба

Проект производит студия StarLightProduction под руководством Анны Калины. Съемки одиннадцатого сезона романтического реалити «Холостяк» уже стартовали. Ведущий проекта – Григорий Решетник.

Премьера в эфире СТБ состоится традиционно в марте 2021 года.

А вы смотрите шоу Холостяк? Оставляйте свои комментарии!

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