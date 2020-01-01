"Мои инсайты": Экс-супруга Потапа призналась, чему ее научил 2020 год

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Бывшая супруга продюсера, рэпера Алексея Потапенко - продюсер Ирина Горовая поделилась с подписчиками жизненной мудростью.

Знаменитость отметила, что 2020 год ее многому научил.

Об этом Ирина написала в Инстаграм.

К публикации Горовая добавила эффектное фото на фоне стены мз цветов.

Сегодня, в этот особенный день католического рождества, хочу поделиться с вами моими инсайтами уходящего года.



Если вы еще не подводили итоги своего года, рекомендую обязательно попробовать. Это не просто выводы и планы – это важная ретроспектива и конкретные цели, которые приведут вас к мечте.



Хочу, чтобы вы вошли в новый 2021 подготовленными к новым достижениям и событиям, и возможно мои инсайты помогут вам в этом:)



1. Каждая проблема — это возможность. Возможность стать лучше и решиться на то, о чем страшно было даже подумать до ее возникновения.



2. Развиваться - это важно. Я еще раз осознала как важно расширять сферы своего присутствия и получать новые знания: из книг, интервью, открывая новых людей.



3. Коллаборации — это сила. Когда ты обмениваешься знаниями и совмещаешь идеи, рождается что-то инновационное.



4. Иногда стоит остановиться и посмотреть по сторонам. В этом году у нас была возможность замедлиться. И в этот момент я осознала важность скорости принятия решений и трансформаций.



5. Энергия — исчерпаемый ресурс, который нужно уметь пополнять. Очень важно не забывать наполняться, не дожидаясь, когда внутренняя отметка будет на нуле, - написала Горовая.