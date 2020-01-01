"Оля вернулась!": Полякова выставила свежее фото "без пластики"
Певица Оля Полякова показала подросших дочерей дома у камина.
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Певица Оля Полякова, которую недавно подозревали в многочисленных пластиках - звезда будто бы сделала их за карантин - показала яркое свежее фото.
По случаю католического Рождества знаменитость снялась с дочерьми у камина.
Фото Оля выставила в Инстаграм.
В кадре они позируют с 15-летней Машей и 9-летней Алисой.
Мы с девчонками поздравляем всех с праздником!!!! Merry Christmas! #merrychristmas @kvitkova.vanil, - написала звезда.
- Вы очень красивые девчонки,просто Вау❤️❤️
- Мелкая очень красивая🎉🎉🎉
- Красотки😍😘😘🔥👍
- Наша Оля вернулась!
- Вау! Маша здесь просто ШИКАРНА🔥🔥🔥🔥🔥❤️
- А где муж????.??? - написали в сети.
На вопрос о муже Полякова ответила, что он фоткает.
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