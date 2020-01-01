Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Оля вернулась!": Полякова выставила свежее фото "без пластики"

Комментариев: 0
Певица Оля Полякова показала подросших дочерей дома у камина.

Полякова показала себя без фотошопа
Полякова показала себя без фотошопа
instagram.com/polyakovamusic

Читай также: Гороскоп на 26 декабря 2020 года

Певица Оля Полякова, которую недавно подозревали в многочисленных пластиках - звезда будто бы сделала их за карантин - показала яркое свежее фото.

По случаю католического Рождества знаменитость снялась с дочерьми у камина.

Фото Оля выставила в Инстаграм.

В кадре они позируют с 15-летней Машей и 9-летней Алисой.

Мы с девчонками поздравляем всех с праздником!!!! Merry Christmas! #merrychristmas @kvitkova.vanil, - написала звезда.

 

  • Вы очень красивые девчонки,просто Вау❤️❤️
  • Мелкая очень красивая🎉🎉🎉
  • Красотки😍😘😘🔥👍
  • Наша Оля вернулась!
  • Вау! Маша здесь просто ШИКАРНА🔥🔥🔥🔥🔥❤️
  • А где муж????.??? - написали в сети.

На вопрос о муже Полякова ответила, что он фоткает.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Оля Полякова, пластические операции, пластика, внешность
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь