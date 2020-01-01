"Оля вернулась!": Полякова выставила свежее фото "без пластики"

Певица Оля Полякова показала подросших дочерей дома у камина.

Полякова показала себя без фотошопа instagram.com/polyakovamusic

Читай также: Гороскоп на 26 декабря 2020 года

Певица Оля Полякова, которую недавно подозревали в многочисленных пластиках - звезда будто бы сделала их за карантин - показала яркое свежее фото.

По случаю католического Рождества знаменитость снялась с дочерьми у камина.

Фото Оля выставила в Инстаграм.

В кадре они позируют с 15-летней Машей и 9-летней Алисой.

Мы с девчонками поздравляем всех с праздником!!!! Merry Christmas! #merrychristmas @kvitkova.vanil, - написала звезда.

Вы очень красивые девчонки,просто Вау❤️❤️

Мелкая очень красивая🎉🎉🎉

Красотки😍😘😘🔥👍

Наша Оля вернулась!

Вау! Маша здесь просто ШИКАРНА🔥🔥🔥🔥🔥❤️

А где муж????.??? - написали в сети.

На вопрос о муже Полякова ответила, что он фоткает.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.