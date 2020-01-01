Максу Барских пришлось подняться на 15-метровую высоту, причем экстремальный трюк артист выполнял без страховки.

Читай также: Ани Лорак поразила фанатов внешним видом - фото

В грандиозном шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна», которое выйдет в эфире телеканала «Украина» 31 декабря в 20:00, зрители увидят самых популярных людей страны. Сценические постановки артистов впечатлят украинцев своей масштабностью.

К невероятной постановке Макса Барских вся творческая группа готовилась очень тщательно, ведь артиста поднимали вверх с помощью специальной конструкции – плунжера. Кульминацией номера стал грандиозный салют, который осветил всю Михайловскую площадь. Макс признается – у него был всего один дубль, чтобы отснять эту часть номера, при этом ему совсем не было страшно участвовать в такой рискованной постановке.

«Я снимаю клипы с Аланом Бадоевым. Бывало, сидел на крыше 25-этажного дома, проходил сквозь стены, танцевал в огне, летал на подвесках. В этот раз было волнительно, потому что у нас был всего 1 дубль, но абсолютно не страшно. Это самый масштабный и дорогой номер в концерте, так как в нем было задействовано огромное количество пиротехники. В целом, было очень круто и классно, уверен, что зрители останутся в восторге, когда увидят нашу постановку на экране», – отметил Макс Барских на съемочной площадке шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна».

Макс Барских исполнил экстремальный трюк Пресс-служба

«Было холодно, врать не буду. Иногда даже неконтролируемо тело начинало трястись и было сложно его остановить. Но когда включается музыка и камеры, во время танца ты разогреваешься и все проходит хорошо», – заверил артист в интервью каналу «Украина».

Впрочем, испытанием для артиста стала не только высота, но и легкий декабрьский мороз. Ведь сцену праздничного шоу канала «Украина» возвели на открытой площадке в центре Киева.

Увидеть грандиозное музыкальное шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна» зрители смогут 31 декабря в 20:00.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.