«Тебя Бузова покусала?»: Светлану Лободу раскритиковали за неуклюжий танец
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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где танцует под свою новую песню. На кадрах знаменитость предстала в черной блузке с рюшами и джинсах с высокой посадкой. Стильный образ артистка дополнила ярким макияжем и распущенными волосами. Светлана показала фолловерам плавные движения, которые гармонично дополняют слова ее хита.
Под публикацией Лобода призвала фанатов повторить незамысловатый танец, публикуя свои ролики в социальных сетях:
«Танцуйте с нами, пойте с нами, надевайте красивые платья и готовьтесь ко встрече Нового года🕊🕊🕊
не забывая снимать все это,
размещая в TikTok и Instagram с хештегом #moLOko».
Поклонники разделились на два лагеря: некоторые восхитились пластичностью любимой артистки, а другие – нещадно раскритиковали:
«Блин, как я от Вас балдею😜».
«Песня супер😍😍😍 Света, Вы лучшая❤️».
«Такая красивая, сексуальная, такая энергия прям исходит 😍».
«Света, что за танцы? Тебя Бузова покусала?»
«Это диагноз».
«А ты постарела».
«Не очень выглядит!»
«Мне не нравится».
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