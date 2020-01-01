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«Тебя Бузова покусала?»: Светлану Лободу раскритиковали за неуклюжий танец

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Украинская певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками видеороликом.

Светлану Лободу раскритиковали за неуклюжий танец
Светлану Лободу раскритиковали за неуклюжий танец
instagram.com/lobodaofficial

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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где танцует под свою новую песню. На кадрах знаменитость предстала в черной блузке с рюшами и джинсах с высокой посадкой. Стильный образ артистка дополнила ярким макияжем и распущенными волосами. Светлана показала фолловерам плавные движения, которые гармонично дополняют слова ее хита.

Под публикацией Лобода призвала фанатов повторить незамысловатый танец, публикуя свои ролики в социальных сетях:

«Танцуйте с нами, пойте с нами, надевайте красивые платья и готовьтесь ко встрече Нового года🕊🕊🕊
не забывая снимать все это,
размещая в TikTok и Instagram с хештегом #moLOko».

Поклонники разделились на два лагеря: некоторые восхитились пластичностью любимой артистки, а другие – нещадно раскритиковали:

«Блин, как я от Вас балдею😜».

«Песня супер😍😍😍 Света, Вы лучшая❤️».

«Такая красивая, сексуальная, такая энергия прям исходит 😍».

«Света, что за танцы? Тебя Бузова покусала?»

«Это диагноз».

«А ты постарела».

«Не очень выглядит!»

«Мне не нравится».

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Источник: ivonа bigmir)net

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